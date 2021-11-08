Для навчання на літаках 6 покоління: Airbus представила новий навчальний винищувач (фото)

Концепт програми було представлено іспанцям, які використовують 50-річні навчально-тренувальні літаки F-5M.

Компанія Airbus представила новий винищувач для навчання екіпажів для літаків 5 та перспективного 6 покоління. Про це повідомляє Defense News.

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Навчально-тренувальний літак був презентований для Іспанії, які планують замінити до 2030 року свої тренувальні літаки. Новинка буде орієнтована на навчання екіпажів володінню винищувачів 5 та 6 покоління. Нині у ВПС Іспанії використовують F-5M та Casa C-101 Aviojet, на яких вчать льотчиків літати на Eurofighter Typhoon та F-18A.

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Програма називається Advanced Fighter Jet Trainer (AFJT) — це абсолютно новий літак, що базується на вимогах іспанців. Хоч контракту ще немає, але Airbus вже представила концепт. ВПС Іспанії представили документ з експлуатаційними вимогами до нового навчально-тренувального літака у 2020 році. Служба не рекомендує конкретного постачальника. Міністерство оборони має обговорити та вирішити, чи отримає Airbus контракт.

Заявляється, що винищувач матиме довжину 14 метрів, а розмах крил – 13 метрів. Повітряне судно буде простим у ремонті та виготовлене з металу.

Прототип зможе літати за чотири роки після офіційного запуску програми.

"Система навчання, яка у нас є нині, досить міцна, і вона розвивалася протягом багатьох років, але ми повинні допомогти їй. І ми збираємося зробити це з цим новим літаком", — заявив підполковник Мігель Анхель Марасуела Мартінес.

Нагадаємо, в Туреччині розпочали будівництво винищувача 5 покоління TF-X. Зазначимо, що в Україні відбуваються випробування модернізованого навчально-бойового літака "Су-27".