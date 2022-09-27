Гонка озброєнь: США прагнуть обігнати Китай у створенні винищувача 6 покоління

У Штатах працюють над літаком наступного покоління в межах програми NGAD — це надзвичайно дорога та складна програма. У Китаї ж очікують отримати повітряне судно до 2035 року.

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Повітряні сили США планують випередити Китай у виробництві винищувача 6 покоління. Про це повідомляє Breaking Defense.

Глава бойового авіакомандування ЗС США Майк Келлі заявив, що Штатам потрібно створити винищувач наступного покоління на місяць раніше, ніж це зроблять у Китаї. У КНР наразі немає дискусії щодо актуальності домінування у повітрі на літаках 6 покоління. Келлі назвав це правильним шляхом.

Водночас ще у 2019 році головний конструктор Chengdu Aerospace Corporation Ван Хайфен заявив, що Китай проводить попередні дослідження щодо створення винищувача шостого покоління. Очікується, що нове повітряне судно може бути створене до 2035 року, щоб захищати море та небо. Також тоді він назвав основні особливості, які з'являться в американських літаках 6 покоління:

використання штучного інтелекту

застосування винищувача у парі з безпілотниками

покращена скритність та досконаліші датчики

Також не виключено, що винищувачі отримають проривні технології: лазерну зброю, керування роєм дронів та адаптивні двигуни.

У США всі роботи зі створення винищувача 6 покоління ведуться у межах програми NGAD. Це надзвичайно складна програма, яка включає не тільки пілотовані судна, а й безпілотні. Вартість одного винищувача може сягнути сотень мільйонів доларів, що може затримати створення літаків.

"Ми, як нація, схильні відпускати трапецію і робимо стрибок на наступний щабель. Наші китайські вороги схильні повторюватися", — заявив Келлі.

[ + – ] Китайська версія Су-27 — J-16 Фото: newsweek

Зокрема, Келлі навів приклад російських/радянських Су-27 та Су-30. Китай повторив їх конструкцію та створив J-16.

Нагадаємо, у ВМС США розкрили деталі винищувача 6-го покоління. F/A XX буде здатний керувати роєм дронів, а також він отримає нову зброю великого радіусу дії.

У листопаді 2021 року Airbus представила новий навчальний винищувач для навчання на літаках 6 покоління.