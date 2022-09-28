Чекають на результати "референдумів": США готують для України новий пакет військової допомоги, — Reuters

Видання пише, що новий пакет допомоги може містити додаткові установки HIMARS і снаряди до них, а також засоби для боротьби з дронами-камікадзе.

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Сполучені Штати готують новий пакет озброєнь для України на суму 1,1 млрд доларів. Про нього буде офіційно оголошено найближчим часом. Про це пише видання Reuters із посиланням на анонімних чиновників США.

Повідомляється, що зараз Вашингтон очікує на результати фіктивних "референдумів" в Україні. Зазначається, що влада США використовує засоби Ініціативи сприяння безпеці України, які були виділені Конгресом. Це дає можливість Байдену закуповувати зброю у промисловців, а не брати з запасів зброї, що існують у США.

Журналісти пишуть, що пакет включатиме додаткові пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам-камікадзе та радіолокаційні системи, а також запасні запчастини, навчання та технічну підтримку.

Також у матеріалі сказано, що Сполучені Штати з побоюванням спостерігають за проведенням колаборантами силами так званих "референдумів" на окупованих територіях України. У зв'язку з цим Вашингтон готує новий пакет санкцій проти Росії, якщо Москва анексує ці райони після оголошення результатів референдуму.

Повідомляється також, що президент США Джо Байден вже засудив референдуми та пообіцяв, що Вашингтон ніколи не визнає їхні результати. Також видання пише, що Сполучені Штати надали Україні військову допомогу на суму понад 15 мільярдів доларів через її конфлікт з Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що США прагнуть випередити Китай у створенні винищувача 6 покоління. У Штатах працюють над літаком наступного покоління в рамках програми NGAD – це надзвичайно дорога та складна програма. У Китаї ж очікують отримати повітряне судно до 2035 року.

Ще нагадаємо, що США передають до ЗСУ кошти для боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук вважає, що постачання коштів до ЗСУ для боротьби з іранськими БПЛА — це велике зрушення в ізраїльській політиці на підтримку України.

Також повідомлялося, що Україна провела переговори з Францією про постачання САУ Caesar. ЗСУ потрібні ще французькі артилерійські системи, які ефективно виявили себе на полі бою.