Украина просила у Новой Зеландии системы HIMARS и ПВО: что ответили чиновники

Веллингтон выделит Киеву более 12 млн долларов военной помощи. По словам министра обороны Новой Зеландии Пини Хенаре, потребности ВСУ в вооружениях превышают запасы страны.

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Украина просила Новую Зеландию поставить дальнобойные системы залпового огня HIMARS и системы ПВО. Потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили возможности оборонно-промышленного комплекса страны, пишет издание The Canberra Times.

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре заявил о готовности отправить ВСУ дополнительную военную помощь, если их потребности будут соответствовать имеющимся запасам.

"Запросы Украины не совпадают с нашей текущей оценкой и запросами на встречах доноров. Они просили HIMARS, наземные системы ПВО и ПВО класса земля-море", — уточнил министр.

[ + – ] Учения с применением HIMARS скоро проведут в Латвии Фото: Flickr

По данным издания, Новая Зеландия отправила Украине 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 маскировочный жилет и ленты для парашютных лямок.

Веллингтон согласился выделить Киеву более 12 млн долларов на военную и 4,56 млн долларов на гуманитарную поддержку. Еще 1,3 млн долларов пойдут на юридическую и административную поддержку в Международном уголовном суде и Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Новая Зеландия разрешила Украине использовать самолет NZDF C-130 Hercules и до 200 военнослужащих для выполнения логистических и учебных задач.

Чем еще Новая Зеландия помогает Украине?

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о поддержки военного сопротивления Украины, но намекнула на материально-технические ограничения в возможностях страны.

"Если бы мы столкнулись с вещами, которые нужно закупать, на это ушли бы годы. Но это не помешало нам оказывать военную помощь, мы сделали это в партнерстве с другими странами", — цитирует ее AAP News.

Ардерн, по сведениям СМИ, на прошлой неделе встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

[ + – ] Джасинда Ардерн встретилась с Денисом Шмыгалем в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

"Наша поддержка, по словам украинского премьера, была очень важна. Она включала обучение украинских волонтеров", — сказала она.

Новозеландская глава МИД Нанайя Махута объявила 27 сентбяря о вводе санкций против 19 челвоек из близацшего окружения президента РФ Владимира Путина".

"Украина ясно дала понять, что мы можем сделать. В частности, продолжать санкции и поддерживать их во время военного конфликта. Санкции коснутся еще 1000 человек ", — прокомментировала Махута.

Лидер оппозиции Крис Луксон заявил о необходимости выслать российского посла, но Ардерн отказалась сделать это.

Напомним, что в августе министерство обороны Новой Зеландии подтвердило смерть 30-летнего капрала Доминика Абелена в боях за Украину. Абелен ранее служил во 2-м батальоне Королевского новозеландского пехотного полка в Бернеме.

Новая Зеландия ранее отправляла 120 военных в Великобританию, чтобы помочь в обучении украинских военных.

Британское издание The Financial Times предупреждало, что Украине в следующем году предстоит увеличить ряды ВСУ в ответ на объявление в РФ частичной мобилизации.