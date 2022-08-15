Новая Зеландия присоединилась к обучению украинских военных в Великобритании

Правительство страны направило 120 военнослужащих, которые поделятся с украинскими бойцами навыками ведения боевых действий на передовой.

Правительство Новой Зеландии приняло решение направить 120 военнослужащих в Великобританию, чтобы принять участие в программе подготовки украинских военных. Две пехотные учебные группы будут обучать украинских военнослужащих основным навыкам, необходимым для эффективного ведения боя на передовой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание пишет, что обучение около 800 украинских солдат будет проводиться исключительно в одном из четырех мест в Великобритании. Новозеландские военные поделятся опытом обращения с оружием, навыками оказания первой помощи, правом оперативного управления в бою и другими навыками.

"Мы ясно дали понять, что вопиющее нападение на суверенитет страны и последующая гибель невинных людей — это неправильно и недопустимо. Наше осуждение будет и впредь выходить за рамки слов и включать необходимую поддержку", — заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Вместе с тем она подчеркнула, что военнослужащие Новой Зеландии не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

Комментарии Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на решение Новой Зеландии направит военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских бойцов. Он высоко оценил эту помощь и поблагодарил министра обороны страны Пээни Хенаре за оказанную помощь.

"Расстояние не проблема для настоящих друзей! 120 новозеландских сотрудников снова отправятся в Великобританию, чтобы работать вместе с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, делясь своим опытом с украинской армией. Спасибо, Пээни Хенаре", — написал Резников в своем Twitter.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что британские инструкторы продолжают обучать украинских военных на территории Великобритании. В течении ближайших месяцев под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение до 10 тысяч бойцов ВСУ.

К обучению бойцов ВСУ присоединились и военные специалисты из Скандинавии. По словам британского министра Бена Уоллеса, есть подтверждение, что большинство тренировочных занятий будут проводить инструкторы из Швеции, Норвегии и Финляндии.