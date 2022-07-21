В Генштабе показали обучение украинских артиллеристов в Великобритании (фото)

Обучением украинских солдат занимается 1000 инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности. Отмечается высокий боевой и моральных дух военнослужащих.

Минобороны Великобритании и Северной Ирландии продолжает обучать украинских военных на территории Соединенного королевства. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Профессионалы из Великобритании и Новой Зеландии делятся с украинскими артиллеристами своими навыками и опытом. В течении ближайших месяцев под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение до 10 000 бойцов ВСУ. Обучение проходит в рамках помощи на 2,3 млрд фунтов стерлинга. В них входит не только обучение, но и поставка противотанкового вооружения, бронетехника и артиллерия.

Для обучения бойцов ВСУ привлекли 1000 инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности, которая специализируется на обучении бойцов союзников и партнеров. Для обучения украинским военным закупили автоматы, выдают шлемы с бронежилетами и всем необходимым снаряжением.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс посетил украинских военнослужащих, он был поражен мужеству, моральному и боевому духу солдат.

"Преданность и упорный труд инструкторов, а также скорость, с которой они провели обучение, очень впечатляют. Мы будем продолжать нашу работу, чтобы увеличить амбиции и темп обучения, чтобы максимально увеличить поддержку Украины", — заявил Патрик Сандерс.

Отмечается, что у Соединенного Королевства длинная история поддержки украинских военнослужащих в рамках операции ORBITAL, во время которой с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 000 украинцев.

Напомним, глава ВВС Британии заявил, что их летчики готовы к бою с российскими ВКС. Майк Вигстон отметил, что нужно быть готовыми к тому, что британские летчики могут быть втянуты в войну с РФ.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы направит в Украину тысячи бойцов после их подготовки.