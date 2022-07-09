"Братья по оружию": Великобритания направит в Украину тысячи военнослужащих ВСУ после подготовки

Британские инструкторы превращают новобранцев в бойцов на передовой. Согласно планам, за 4 месяца 10 тысяч солдат пройдут подготовку на английских военных базах.

Великобритания работает над тем, чтобы сделать из украинских новобранцев солдат на передовой. Новые военнослужащие, которые будут работать в группах по 200 человек, ежедневно пребывают на четыре базы в Англии. Инструкторы из Великобритании проводят программу подготовки ускоренными темпами. Об этом сообщает Sky News.

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Их цель — подготовить 10 тыс военнослужащих ВСУ в течение четырех месяцев, но это количество может увеличиться.

В прошлом месяце Центр подготовки военнослужащих в Украине подвергся ракетной атаке в то время, когда многие военные готовились к поездке в Великобританию.

"Мы думаем, что российские войска знали, что мы готовимся отправиться в Великобританию для подготовки наших солдат, и поэтому нанесли воздушный удар по базе", — сказал 26-летний лейтенант, который сейчас находится на базе в северо-западной Англии, где британские инструкторы обучают примерно 600 новобранцев базовым пехотным навыкам.

На этой неделе здесь побывал Бен Уоллес, министр обороны Великобритании и потенциальный кандидат в премьер-министры страны.

"Подготовка вожна, — сказал он во время визита. — Когда вы воюете против России, нужно быть уверенным в том, что сможете действовать как можно лучше".

Он также отметил, что британское Министерство обороны может подготовить даже больше военнослужащих, чем заявленные 10 тысяч. "Если украинцы попросят больше, мы будем готовы", — сказал он. На вопрос, сколько именно, Уоллес ответил: "Тысячи и тысячи".

Впервые взяли в руки оружие

Как правило, на то, чтобы обучить базовым навыкам пехоты, уходит до полугода, но украинцев ускоренным курсом подготовки подготовят за несколько недель. Одни из самых важных навыков, которые им нужно будет освоить, это умение прицельно стрелять, умение выжить в открытой местности, умение обращаться с пулевыми ранениями и травмами, полученными при взрывах.

"Некоторые из них впервые в жизни держат в руках оружие, — объяснил 28-летний инструктор младший капрал Филипп Лоуренс, по словам которого он бы предпочел помогать ВСУ в Украине. — К сожалению, это не от меня зависит, но я бы хотел поехать вместе с ними. Мы считаем их братьями по оружию".

Из уютного офиса — на поле боя

Подготовку проходят украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, многие из них никогда прежде не держали оружие в руках. Это гражданские люди, которые решили присоединиться к армии в последние несколько дней и недель. По большей части это мужчины, но одно подразделение на 20% состоит из женщин.

"Я сидел в своем офисе в расслабленной атмосфере и попивал кофе, был занят ежедневной рутиной, но все изменилось 24 февраля, — сказал новобранец из Украины, у которого есть ребенок. — Понадобилось время, чтобы удостовериться в том, что семья и другие родственники в безопасности, но сейчас я готов к тому, чтобы защищать все, для меня ценно".

В период с 2015 по 2022 гг. Великобритания уже подготовила 22 тыс. украинских военнослужащих. Также британцы предоставили военную помощь Украине в размере 2,77 млн долларов, в частности, 5 тыс. ПТРК NLAW и РСЗО M270.

Напомним, что Минобороны США может передать Украине новые реактивные системы дальнего действия, возможно, это будут оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, разработка компании Lockheed Martin. Радиус действия этих ракет класса земля-земля может превышать 300 км. Для этих ракет нужны платформы M270 или HIMARS.

Ранее Фокус разбирался в том, чему Украина может научить армию США. Война в Украине стала первым за десятилетия крупным столкновением на суше двух современных армий, обладающих передовым вооружением. Эти боестолкновения могут в корне изменить наше понимание о сухопутных конфликтах.