"Брати по зброї": Велика Британія відправить в Україну тисячі військовослужбовців ЗСУ після підготовки

Британські інструктори перетворюють новобранців на бійців на передовій. Згідно з планами, за 4 місяці 10 тисяч солдат пройдуть підготовку на англійських військових базах.

Велика Британія працює над тим, щоб зробити з українських новобранців солдатів на передовій. Нові військовослужбовці, які працюватимуть у групах по 200 осіб, щодня прибувають на чотири бази в Англії. Інструктори із Великої Британії проводять програму підготовки прискореними темпами. Про це повідомляє Sky News.

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Їхня мета — підготувати 10 тис військовослужбовців ЗСУ протягом чотирьох місяців, але ця кількість може збільшитися.

Минулого місяця Центр підготовки військовослужбовців в Україні зазнав ракетної атаки в той час, коли багато військових готувалися до поїздки у Велику Британію.

"Ми думаємо, що російські війська знали, що ми готуємося вирушити до Великої Британії для підготовки наших солдат, і тому завдали повітряного удару по базі", — сказав 26-річний лейтенант, який зараз знаходиться на базі у північно-західній Англії, де британські інструктори навчають приблизно 600 новобранців базових піхотних навичок.

Цього тижня тут побував Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії та потенційний кандидат у прем'єр-міністри країни.

"Підготовка важлива, — сказав він під час візиту. — Коли ви воюєте проти Росії, потрібно бути впевненим у тому, що зможете діяти якнайкраще".

Він також зазначив, що британське Міністерство оборони може підготувати навіть більше військовослужбовців, ніж заявлені 10 тисяч. "Якщо українці попросять більше, ми будемо готові", — сказав він. На запитання, скільки саме, Воллес відповів: "Тисячі та тисячі".

Вперше взяли до рук зброю

Як правило, на те, щоб навчити базовим навичкам піхоти, йде до пів року, але українців прискореним курсом підготовки підготують за кілька тижнів. Одні з найважливіших навичок, які їм потрібно буде освоїти, це вміння прицільно стріляти, вміння вижити у відкритій місцевості, вміння поводитися з кульовими пораненнями та травмами, отриманими під час вибухів.

"Дехто з них уперше в житті тримає в руках зброю, — пояснив 28-річний інструктор молодший капрал Філіп Лоуренс, за словами якого він би вважав за краще допомагати ЗСУ в Україні. — На жаль, це не від мене залежить, але я хотів би поїхати разом із ними. Ми вважаємо їх братами по зброї".

Із затишного офісу — на поле бою

Підготовку проходять українці віком від 18 до 60 років, багато хто з них ніколи раніше не тримав зброю в руках. Це цивільні люди, які вирішили приєднатися до армії за останні кілька днів і тижнів. Здебільшого це чоловіки, але один підрозділ на 20% складається із жінок.

"Я сидів у своєму офісі в розслабленій атмосфері та попивав каву, був зайнятий щоденною рутиною, але все змінилося 24 лютого, — сказав новобранець з України, який має дитину. — Потрібен час, щоб переконатися у тому, що сім'я та інші родичі в безпеки, але зараз я готовий до того, щоб захищати все, для мене є цінним”.

У період із 2015 по 2022 роки Великобританія підготувала вже 22 тис. українських військовослужбовців. Також британці надали військову допомогу Україні у розмірі 2,77 млн доларів, зокрема, 5 тис. ПТРК NLAW та РСЗВ M270.

Нагадаємо, що Міноборони США може передати Україні нові реактивні системи дальньої дії, можливо це будуть оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS, розробка компанії Lockheed Martin. Радіус дії цих ракет класу земля-земля може перевищувати 300 км. Для цих ракет потрібні платформи M270 чи HIMARS.

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