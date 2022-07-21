У Генштабі показали навчання українських артилеристів у Великій Британії (фото)

Навчанням українських солдат займається 1 000 інструкторів з 11-ї бригади сприяння силам безпеки. Зазначається високий бойовий і моральний дух військовослужбовців.

Міноборони Великої Британії та Північної Ірландії продовжує навчати українських військових на території Сполученого королівства. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

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Професіонали з Великої Британії та Нової Зеландії діляться з українськими артилеристами своїми навичками та досвідом. Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання до 10 тисяч бійців ЗСУ. Навчання відбувається у межах допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів. У них входить не лише навчання, а й постачання протитанкового озброєння, бронетехніка та артилерія.

Для навчання бійців ЗСУ залучили 1 000 інструкторів з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, що спеціалізується на навчанні бійців союзників і партнерів. Для навчання українським військовим закупили автомати, видають шоломи з бронежилетами та всім необхідним спорядженням.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс відвідав українських військовослужбовців, він був вражений мужністю, моральним і бойовим духом солдат.

"Відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, дуже вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України", — заявив Патрік Сандерс.

Зазначається, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у межах операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців.

Нагадаємо, голова ВПС Британії заявив, що їхні льотчики готові до бою з російськими ВКС. Майк Вігстон зазначив, що потрібно бути готовими до того, що британські льотчики можуть бути втягнуті у війну з РФ.

Раніше повідомлялося, що британські інструктори спрямують в Україну тисячі бійців після їхньої підготовки.