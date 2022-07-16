Військові льотчики Великобританії готові до бою з пілотами РФ, — голова Королівських ВПС

Росія стає дедалі агресивнішою, і вона становить справжню загрозу для Великобританії та Європи загалом, заявив Майк Вігстон.

Вторгнення Росії в Україну показало, що потрібно бути готовими до того, що британські ВПС можуть бути втягнуті у війну із РФ. Про це заявив Головний маршал авіації Майк Вігстон, який є головою Королівських ВПС Великої Британії, в інтерв'ю телеканалу Sky News.

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Майк Вігстон дав інтерв'ю, перебуваючи на найбільшому у світі показі військової авіації Royal International Air Tattoo, який проходить на авіабазі Фейфорд у графстві Глостершир, Англія.

За словами Вігстона, Росія становить зараз справжню загрозу для безпеки Великобританії та всієї Європи. Тому британські військові льотчики проходять постійні тренування, щоб у разі загрози з боку Росії для Великобританії або її союзників із НАТО бути готовими до бою з російськими пілотами.

"Погляньте, що відбувається в Україні. Згадайте, що до цього було в Грузії. Росія стає дедалі агресивнішою. І ми маємо бути готовими до будь-яких загроз із боку цієї країни, і це найважливіший урок, який нам потрібно винести з війни в Україні", — заявив глава британських ВПС.

За словами Вінгстона, постійні тренування британських військових льотчиків спільно з пілотами союзників дають перевагу в потенційному повітряному бою з льотчиками РФ.

[ + – ] За словами Вінгстона, постійні тренування британських військових льотчиків спільно з пілотами союзників дають перевагу в потенційному повітряному бою з льотчиками РФ. Фото: королева Маркл Гарри

"Загроза того, що може статися повітряний бій, коли наші літаки F-35 або Typhoon зіткнуться з літаками супротивника, дуже реальна. Тому ми готові самі, і ми готові підтримати наших союзників із НАТО. Наші літаки готові захищати не лише територію Великобританії, а й країн НАТО.

Вторгнення РФ в Україну показало, що ВПС відіграють важливу роль у сучасній війні, і британським пілотам потрібна якісна підготовка.

"Наші пілоти повинні справлятися з будь-якою загрозою, чи то запуск ракети, чи ближній повітряний бій", — сказав Вінгстон.

Міноборони Великобританії вже оголосило про виділення 2,35 млрд фунтів стерлінгів для того, щоб оснастити винищувачі Typhoon новими радарами. Ці прилади допоможуть британським пілотам краще глушити сигнали літаків супротивника та систем ППО.

Як уже писав Фокус, Росія готується відновити наступ на Донбасі. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що нова масштабна атака розпочнеться найближчими днями.

Що стосується повітряних боїв у небі над Україною, то Фокус уже писав про те, що під Запоріжжям українські льотчики вразили два російські штурмовики Су-25, які намагалися атакувати українські позиції.