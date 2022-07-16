Росія готується відновити наступ на Донбасі: аналітики ISW назвали терміни

Армії РФ забракло десятиденної паузи, щоб відновити сили, але вони можуть перейти до штурму вже найближчими днями.

Російські війська завершують "оперативну паузу" та переходять до масштабного наступу на Донбасі. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які опублікували звіт на своєму сайті.

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Станом на 15 липня ЗС РФ провели кілька невеликих наземних атак на північний захід від Слов'янська, південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута й на південний захід від Донецька. Наступи не були масштабними та не принесли загарбникам особливого успіху, проте можуть вказувати на спроби відновити просування на сході України, мета залишається незмінною — оточити підрозділи ЗСУ, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області.

"Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години", — вважають американські експерти.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня Фото: Institute for the study of war

В ISW додали, що десятиденної паузи російської армії не вистачить, щоб відновити бойову міць і перейти до нових великомасштабних операцій. Вони можуть ще кілька днів проводити посилені атаки, роблячи короткі перерви між ними, перш ніж влаштувати справді потужний наступ. За спостереженнями аналітиків, зараз на російських військових тиснуть, змушуючи перейти до штурму, перш ніж вони зберуть достатньо ресурсів, проте з цієї причини бойові дії можуть сповільнитися на деякий час.

ЗС РФ намагалися захопити селище Спірне за 13 км від Сіверська, що загрожувало захисникам перекриттям наземних комунікацій. Окупанти обстріляли Краматорськ, Григорівку та Закотне, завдали авіаудару по Верхньокам'янському. Уздовж траси Лисичанськ-Бахмут вони вдарили по Нагірному та Білогорівці, але не отримали жодної переваги. Судячи з кадрів із геолокацією, ЗСУ обстріляла російський склад боєприпасів у Нагірному — це вказує на те, що росіяни просунулися вглиб селища, але не вийшли до траси. Українські воїни відбили напад на Вуглегірську електростанцію, села Вершина та Кодема на південний схід від Бахмута.

15 липня російська армія відновила наступ на схід від кордону Донецької та Запорізької областей. Згідно із заявою Генштабу ЗСУ, ворожі війська безуспішно намагалися просунутися в бік Водяного та Павлівки, розташованих за 40 і 50 км на південний захід від Донецька відповідно. Крім того, російські війська продовжують систематичні обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві: житлові будинки, місця відпочинку та навчальні заклади.

Росія також втрачає своє військове командування. За інформацією Інституту, за допомогою західних комплексів залпового вогню HIMARS українські військові вбили або поранили чотирьох заступників командира російської 106 повітряно-десантної дивізії в районі Шахтарська в Донецькій області. Зокрема, ЗМІ РФ повідомили про загибель полковників Сергій Кузмінова, Андрія Васильєва та Максима Кудріна. Центр стратегічних комунікацій України повідомив 12 липня, що один неназваний заступник командира дивізії опинився в критичному стані.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав головні напрямки наступу ЗС РФ на Донбасі. За його словами, найзапекліші бої ведуться поблизу Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Лисичанська, Сіверська, Попасної та Соледара.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Росії запущено процес мобілізації через брак живої сили. Російська влада збільшила зарплату військовим на контрактній службі до $4 тисяч і почала збирати "добровольчі батальйони".