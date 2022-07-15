У Росії запущено маховик мобілізації через брак "гарматного м'яса", — Данілов

За словами глави РНБО, службовцям за контрактом у російській армії збільшили зарплату до $4 тисяч, а також почали створювати "добровольчі батальйони"

У Росії запущено маховик прихованої мобілізації чоловіків для війни в Україні через те, що їм не вистачає "гарматного м'яса". Про це заявив секретар Національної ради безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, службовцям за контрактом у російській армії збільшили зарплату до $4 тисяч. Крім того, у РФ почали створювати "добровольчі батальйони".

"Російському мінубивству не вистачає "гарматного м'яса". На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони", — написав він.

На думку Данілова, залучення на війну в Україні ув'язнених за кримінальними статтями стане однією з найганебніших сторінок вторгнення.

"І те, що стане однією з найганебніших сторінок війни, розв'язаної Росією, — залучення до війни з Україною ув'язнених, засуджених за кримінальними статтями. Чи може перемогти вільна армія рабів і злочинців?!" — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 12 липня в ГУР розповіли, що Володимир Путін не зможе оголосити загальну мобілізацію в Росії, допоки Кремль офіційно не оголосить війну Україні. Українські розвідники повідомили, що в країні проводиться прихована мобілізація, зокрема найманство.

10 липня у розвідці України розповіли, що в Росії зібралися відправляти на війну ув'язнених. За даними відомства, у Генштабі ЗС РФ планують набрати десять тисяч добровольців за два місяці та відправлять їх на Донбас.

4 липня представництво президента України у Криму повідомило, що на півострові, ймовірно, готуються оголосити про мобілізацію, щоб потім відправити українців воювати проти власної країни.