Загальну мобілізацію у РФ не зможуть оголосити, допоки Путін не оголосить війну Україні, — ГУР

Представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький розповів, до чого зараз готується російське керівництво та як воно намагається боротися з виснаженням ресурсів своєї армії.

Загальна мобілізація в Росії стане можливою лише після офіційного оголошення війни Україні. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання, чи очікують у ГУР, що на запланованому на 15 липня засіданні Держдуми оголосять загальну мобілізацію чи війну Україні.

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"Путін не визнає, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації [України] у короткі терміни, — сказав Скібіцький. — Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це справді повномасштабна війна не лише на території Луганської та Донецької областей".

Чим зараз зайняте російське керівництво?

За словами представника ГУР, воєнна розвідка чітко розуміє плани та наміри російського керівництва. Наразі і Держдума, і уряд, та інші владні структури відпрацьовують питання, пов'язані з можливістю політичної, економічної та територіальної інтеграції тимчасово окупованих територій у Російську Федерацію. Що саме зроблять росіяни, стане зрозумілішим ближче до осені, оскільки 11 вересня в Росії проходить єдиний день голосування.

"Однак уже зараз на окупованих територіях йде підготовка так званих "референдумів", на яких вирішуватиметься, що з цими територіями робити, — сказав представник ГУР. — Крім цього, Держдума зараз працює над законопроєктами, які мають спростити процедуру набуття російського громадянства, і інтегрувати чи навіть приєднати окуповані території до РФ”.

Як росіяни розв'язують проблему нестачі солдатів?

Без оголошення загальної мобілізації російське командування змушене вдаватися до прихованих мобілізаційних заходів, зокрема найманства, наголошує Вадим Скібіцький.

Останнім часом до бойових дій в Україні почали дуже активно залучати приватну військову компанію "Вагнер", яка шукає солдатів скрізь, зокрема в місцях позбавлення волі. Ці підрозділи направляють у найгарячіші точки, тому російське командування розраховує, що більшість найманців знищать, а Міноборони не нестиме відповідальності за їхню смерть і не буде зобов'язане виплачувати компенсації.

"По суті, ці люди використовуються як гарматне м'ясо", — наголосив Скібіцький.

За його словами, крім того, по всій Росії розгорнули додаткові пункти вербування. Також задіяли новий механізм створення так званих патріотичних національних стрілецьких батальйонів, наприклад, "Кострома", "Оренбург". Однак у багатьох випадках якість цих нових підрозділів кульгає.

"По-перше, не вистачає найдефіцитніших спеціальностей — механіків-водіїв, навідників, артилеристів, — розповів представник ГУР. — По-друге, вони розуміють, що гроші зараз — не головне, тому що в багатьох випадках виплати, які обіцяли, не виплачують. Так поступово до свідомості російських військовослужбовців доходить той факт, що це війна і можна загинути".

Що робить ЗСУ?

Вадим Скібіцький наголосив, що російські ресурси виснажуються і до військового керівництва приходить розуміння, що рано чи пізно в Росії доведеться оголошувати загальну мобілізацію, щоб підтримувати той темп наступу, який хочуть зберегти у Кремлі. Там не відмовляються від планів вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Водночас цілком ймовірно, що окупанти намагатимуться захопити всю Херсонську область.

За словами Скібіцького, подальші дії ЗСУ залежатимуть від дій Росії на сході України. А поки українська армія активно готується до контрнаступальних дій, щоб вигнати ворога з усіх захоплених територій.

Нагадаємо, раніше у представництві президента України в Автономній республіці Крим заявили, що на окупованому Росією півострові, ймовірно, розпочинається підготовка до оголошення мобілізації. Нещодавно опублікували указ "глави республіки Крим" Сергія Аксьонова, в якому сказано про створення "призовної комісії з мобілізації громадян у республіці Крим" у новому складі. Також доручено створити відповідні комісії нижчого рівня у "муніципальних районах та міських округах районах" регіону.

30 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Білорусь може оголосити приховану мобілізацію у прикордонних з Україною регіонах. 15 червня видання Bloomberg писало, що Росія витратила більшу частину військової могутності, тому в країні можлива мобілізація.