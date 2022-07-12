Всеобщую мобилизацию в РФ не смогут объявить, пока Путин не объявит войну Украине, — ГУР

Представитель военной разведки Вадим Скибицкий рассказал, к чему сейчас готовится российское руководство и как оно пытается бороться с истощением ресурсов своей армии.

Всеобщая мобилизация в России станет возможной только после официального объявления войны Украине. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, ожидают ли в ГУР, что на запланированном на 15 июля заседании Госдумы объявят всеобщую мобилизацию или войну Украине.

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"Путин не признает, что он не достиг своей основной цели относительно оккупации [Украины] в короткие сроки, — сказал Скибицкий. — Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война не только на территории Луганской и Донецкой областей".

Чем сейчас занято российское руководство?

По словам представителя ГУР, военная разведка четко понимает планы и намерения российского руководства. Сейчас и Госдума, и правительство, и другие властные структуры отрабатывают вопросы, связанные с возможностью политической, экономической и территориальной интеграции временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Что именно предпримут россияне, станет понятнее ближе к осени, так как 11 сентября в России проходит единый день голосования.

"Однако уже сейчас на оккупированных территориях идет подготовка так называемых "референдумов", на которых будет решаться, что с этими территориями делать, — сказал представитель ГУР. — Кроме этого Госдума сейчас работает над законопроектами, которые должны упростить процедуру получения российского гражданства, и интегрировать или даже присоединить оккупированные территории к РФ".

Как россияне решают проблему нехватки солдат?

Без объявления всеобщей мобилизации российское командование вынуждено прибегать к скрытым мобилизационным мероприятиям, в частности, наемничеству, подчеркивает Вадим Скибицкий.

В последнее время к боевым действиям в Украине стали очень активно привлекать частную военную компанию "Вагнер", которая ищет солдат везде, в том числе в местах лишения свободы. Эти подразделения направляют в наиболее горячие точки, поэтому российское командование рассчитывает, что большинство наемников будет уничтожено, а Минобороны не будет нести ответственность за их смерть и не будет обязано выплачивать компенсации.

"По сути, эти люди используются в качестве пушечного мяса", — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, помимо этого по всей России развернули дополнительные пункты вербовки. Также задействовали новый механизм создания так называемых патриотических национальных стрелковых батальонов, например, "Кострома", "Оренбург". Однако в очень многих случаях качество этих новых подразделений хромает.

"Во-первых, не хватает наиболее дефицитных специальностей — механиков-водителей, наводчиков, артиллеристов, — рассказал представитель ГУР. — Во-вторых, они понимают, что деньги сейчас — не главное, потому что во многих случаях выплаты, которые обещали, не выплачиваются. Таким образом постепенно до сознания российских военнослужащих доходит тот факт, что это война и можно погибнуть".

Что предпринимает ВСУ?

Вадим Скибицкий подчеркнул, что российские ресурсы истощаются и к военному руководству приходит понимание, что рано или поздно в России придется объявлять всеобщую мобилизацию, чтобы поддерживать тот темп наступления, который хотят сохранить в Кремле. Там не отказываются от планов выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. При этом не исключено, что оккупанты попробуют захватить всю Херсонскую область.

По словам Скибицкого, дальнейшие действия ВСУ будут зависеть от действий России на востоке Украины. А пока украинская армия активно готовится к контрнаступательным действиям, чтобы выгнать врага со всех захваченных территорий.

Напомним, ранее в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым заявили, что на оккупированном Россией полуострове, вероятно, начинается подготовка к объявлению мобилизации. Недавно был опубликован указ "главы республики Крым" Сергея Аксенова, в котором сказано о создании "призывной комиссии по мобилизации граждан в республике Крым" в новом составе. Также было поручено создать соответствующие комиссии низшего уровня в "муниципальных районах и городских округах районах" региона.

30 июня Генштаб ВСУ сообщал, что Беларусь может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах. 15 июня издание Bloomberg писало, что Россия израсходовала большую часть военной мощи, поэтому в стране возможна мобилизация.