Россия, вероятно, готовится объявить мобилизацию в Крыму, — представительство президента

Недавно "глава" Крыма Сергей Аксенов подписал указ, в котором сказано о создании так называемой призывной комиссии по мобилизации граждан в Крыму в новом составе, комиссии низшего уровня также будут созданы в других районах полуострова.

В оккупированном Россией Крыму, вероятно, начинается подготовка к объявлению мобилизации, чтобы потом отправить украинцев воевать против собственной страны. Об этом заявили в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым.

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Сообщается, что недавно на ресурсах оккупационной администрации РФ полуострова появился указ "главы республики Крым" Сергея Аксенова, в котором сказано о создании "призывной комиссии по мобилизации граждан в республике Крым" в новом составе. Также было поручено создать соответствующие комиссии низшего уровня в "муниципальных районах и городских округах районах" региона.

"Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что РФ готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", — сказали в ведомстве.

Призыв и мобилизация украинских граждан на оккупированных территориях является нарушением международного права, в частности, 6-го положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В ведомстве также призвали граждан Украины в Крыму попытаться избежать любого участия в военных формированиях России. В случае, если мобилизации избежать не удалось, то стоит сдаться в плен.

"Выполнение преступных приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, будут квалифицированы как преступления без сроков давности, следовательно, рано или поздно вы понесете предусмотренную законодательством Украины и международным правом ответственность. Даже если вы были мобилизованы на войну с Украиной принудительно", — добавили в представительстве.

Напомним, 30 июня Генштаб сообщал, что Беларусь может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах. Кроме того, ВС Беларуси продолжают дислоцироваться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

15 июня издание Bloomberg писало, что Россия израсходовала большую часть военной мощи, возможна мобилизация. Журналисты отметили, что темпы наступления ВС РФ могут снизиться через несколько месяцев, так как им нужна перегруппировка.