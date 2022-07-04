Росія, ймовірно, готується оголосити мобілізацію у Криму, — представництво президента

Нещодавно "голова" Криму Сергій Аксьонов підписав указ, у якому сказано про створення так званої призовної комісії з мобілізації громадян у Криму в новому складі, комісії нижчого рівня також створять в інших районах півострова.

В окупованому Росією Криму, ймовірно, розпочинається підготовка до оголошення мобілізації, щоб потім відправити українців воювати проти власної країни. Про це заявили у представництві президента України в Автономній республіці Крим.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що нещодавно на ресурсах окупаційної адміністрації РФ півострова з'явився указ "глави республіки Крим" Сергія Аксьонова, в якому йдеться про створення "призовної комісії з мобілізації громадян в республіці Крим" у новому складі. Також доручено створити відповідні комісії нижчого рівня в "муніципальних районах та міських округах районах" регіону.

"Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать про те, що РФ готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують змушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", — сказали у відомстві.

Заклик та мобілізація українських громадян на окупованих територіях є порушенням міжнародного права, зокрема 6-го положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

У відомстві також закликали громадян України у Криму спробувати уникнути будь-якої участі у військових формуваннях Росії. Якщо мобілізації уникнути не вдалося, то варто здатися в полон.

"Виконання злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, кваліфікуватимуть як злочини без термінів давності, отже, рано чи пізно ви понесете передбачену законодавством України та міжнародним правом відповідальність. Навіть якщо вас мобілізовували на війну з Україною примусово", — додали у представництві.

Нагадаємо, 30 червня Генштаб повідомляв, що Білорусь може оголосити приховану мобілізацію у прикордонних з Україною регіонах. Крім того, ЗС Білорусі продовжують дислокуватися у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

15 червня видання Bloomberg писало, що Росія витратила більшу частину військової могутності, можлива мобілізація. Журналісти зазначили, що темпи наступу ЗС РФ можуть знизитися через кілька місяців, оскільки їм потрібне перегрупування.