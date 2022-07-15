В России запущен маховик мобилизации из-за нехватки "пушечного мяса", — Данилов

По словам главы СНБО, служащим по контракту в российской армии увеличили зарплату до $4 тысяч, а также начали создавать "добровольческие батальоны"

В России запущен маховик скрытой мобилизации мужчин для войны в Украине из-за того, что им не хватает "пушечного мяса". Об этом заявил секретарь Национального совета безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

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По его словам, служащим по контракту в российской армии увеличили зарплату до $4 тысяч. Кроме того, в РФ начали создавать "добровольческие батальоны".

"Российскому минубийству не хватает "пушечного мяса". На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые добровольческие батальоны", — написал он.

По мнению Данилова, привлечение на войну в Украине заключенных по криминальным статьям станет одной из самых позорных страниц вторжения.

"И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной Россией, — привлечение к войне с Украиной заключенных, осужденных по уголовным статьям. Может ли победить свободных армия рабов и преступников?!", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, 12 июля в ГУР рассказали, что Владимир Путин не сможет объявить всеобщую мобилизацию в России, пока Кремль официально не объявит войну Украине. Украинские разведчики сообщили, что в стране проводится скрытая мобилизация, в частности, наемничество.

10 июля в разведке Украины рассказали, что в России собрались отправлять на войну заключенных. По данным ведомства, в Генштабе ВС РФ планируют набрать десять тысяч добровольцев за два месяца и отправят их на Донбасс.

4 июля представительство президента Украины в Крыму сообщило, что на полуострове, вероятно, готовятся объявить о мобилизации, чтобы потом отправить украинцев воевать против собственной страны.