Слов'янськ, Сіверськ та Попасна: Залужний назвав напрямки основних атак ЗС РФ на Донбасі

За словами головнокомандувача ЗСУ, російські війська намагаються витіснити українських військових із зайнятих позицій.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Главою об'єднаних штабів США генералом Марком Міллі, під час якої озвучили основні напрямки атаки ЗС РФ на Донбасі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У ніч із 13 на 14 липня Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі. Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу про поточну оперативну ситуацію. Російські війська продовжують свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись відтіснити ЗСУ із зайнятих позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках:

Ізюм-Слов'янськ

Святогірськ-Слов'янськ

Лисичанськ-Соледар

Лисичанськ-Сіверськ

Попасна-Соледар

Водночас Міллі наголосив на ефективному застосуванні української армії реактивних установок М142 HIMARS. Сторони обговорили темпи та обсяги постачання міжнародної технічної допомоги.

Валерій Залужний окремо наголосив, що українська сторона усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння, тому вони не допустять, щоб вона потрапляла до рук терористів.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що РФ веде пропаганду, щоб Захід перестав давати Україні зброю, проте Євросоюз не має причин не довіряти українській владі.

Раніше повідомлялося, що війська РФ зазнали бойових невдач на двох напрямках — Бахмутському та Слов'янському.