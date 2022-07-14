Росія веде пропаганду, щоб Захід перестав давати Україні зброю, — ЄС

Євросоюз не має причин не довіряти українській владі, а постачання озброєння з країн Заходу перебувають під жорстким контролем, запевнив представник співдружності Пітер Стано.

Повідомлення про нібито контрабанду західної зброї, яку постачають Україні, є пропагандою, яку РФ поширює з метою позбавити українські Збройні сили військової допомоги. У ЄС немає причин не довіряти Києву в питаннях використання техніки, що йому надається. Про це в інтерв'ю агентству "Укрінформ" заявив речник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

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За словами представника ЄС, пропаганда РФ регулярно й у великому обсязі робить спроби підірвати постачання західного озброєння України за допомогою пропаганди. Стано зазначив, що з боку Євросоюзу було встановлено механізм моніторингу та контролю за тим, щоб техніка, яка постачається Києву, використовувалася за призначенням.

"Наша допомога є об'єктом жорсткого контролю і захисних заходів, зокрема у той час, коли вона вже була поставлена", — пояснив Стано.

Європейський чиновник уточнив, що ЄС не має причин не довіряти українській владі, яка "веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорсткої агресії.

Нагадаємо, раніше британська газета Financial Times із посиланням на двох західних чиновників повідомила, що країни НАТО та ЄС хочуть покращити моніторинг постачання зброї в Україну через побоювання з приводу того, що злочинні угруповання вивезуть її з країни на чорний ринок Європи.

Зі свого боку, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував народним депутатам Верховної Ради розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка спеціалізуватиметься на контролі використання західного озброєння.