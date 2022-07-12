"Вже на чорному ринку": Європол вважає, що західна зброя з України потрапляє до рук ОЗГ

За даними Європолу, контрабандна зброя з України потрапляє до злочинних угруповань з Європи. Проте радник глави Міноборони Юрій Сак вважає, що інформація про перетворення нашої країни на найбільший центр контрабанди озброєння є елементом інформаційної війни РФ.

Через побоювання того, що західні озброєння, які постачаються Україні, можуть опинитися на чорному ринку Європи, представники НАТО та Євросоюзу наполягають на тому, що потрібний механізм ретельного відстеження поставок. Про це повідомляє FT.

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З початку активної фази війни з РФ західні країни пообіцяли виділити понад 10 млрд доларів військової допомоги Україні — від переносних ракетних комплексів до бронетранспортерів, гвинтівок та величезної кількості боєприпасів.

За даними журналістів, деякі представники країн НАТО обговорюють із Києвом певні механізми відстеження або докладні списки озброєнь, які отримують ЗСУ.

За допомогою західних партнерів український уряд розширює систему моніторингу за озброєннями.

Маршрут західної зброї в Україну

Літаки зі зброєю приземляються на півдні Польщі, потім вантажі доставляють до кордону та розміщують в автотранспорт: вантажівки, фургони, іноді й приватні автомобілі.

"З цього моменту ми уявлення не маємо про те, куди далі прямує це озброєння і чи воно залишається в країні", — заявив один із представників країн Заходу.

Можливість того, що американська зброя, яку передають ЗСУ, опиниться в чужих руках також береться до уваги, пояснила Бонні Дженкінс, заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки.

За її словами, США постійно контактують з Києвом із цього приводу і з усією серйозністю ставляться до захисту своїх оборонних технологій, намагаючись не допустити їх незаконного розповсюдження.

За словами радника глави Міноборони України Юрія Сака, будь-які переміщення озброєнь в Україну та за кордон, наприклад для ремонту, ретельно відстежують та контролюють влада України та закордонні партнери.

Торгівля людьми та контрабанда зброї

Питання контрабанди зброї з України обговорене цього тижня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС. У понеділок Єврокомісія відкрила Центр підтримки ЄС у Молдові, який займається боротьбою із контрабандою.

"Складно уникнути таких проблем, як торгівля людьми та контрабанда зброї. Нам це не вдалося в колишній Югославії і, ймовірно, ми не уникнемо цього в Україні", — заявила минулого тижня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова. Вона припускає, що країни-донори вживають усіх необхідних запобіжних заходів, щоб відстежити постачання зброї. Але все ж таки попереджає, що з'ясувати, куди прямує кожна конкретна одиниця зброї, буде неможливо.

У квітні Європол заявив, що, за даними розслідувань, контрабанда зброї з України назад до Європи організованим злочинним угрупованням вже йде і є потенційною загрозою безпеці Євросоюзу.

"Спочатку українські офіційні особи вели облік вогнепальної зброї, виданої населенню, але з розвитком війни таку практику закинули, відтоді вогнепальна зброя лунає без урахування", — йдеться в повідомленні Європолу, направленому урядам.

Однак Юрій Сак стверджує, що інформація про те, що Україна перетворюється на найбільший центр контрабанди озброєнь, не відповідає дійсності. За його словами, це може бути елементом інформаційної війни РФ, яка хоче переконати міжнародних партнерів у необхідності подальшої військової допомоги Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що західна зброя може не доходити до ЗСУ та "спливти" в інших країнах через десятки років. Експерти побоюються, що ПЗРК Stinger, ракета якого збиває літаки, може опинитися в руках терористів.

Нагадаємо, що США можуть передати Україні нові реактивні системи ATACMS. ЗСУ передадуть високоточні системи, схожі на HIMARS для ліквідації логістичних вузлів армії РФ.