"Уже на черном рынке": Европол считает, что западное оружие из Украины попадает в руки ОПГ

По данным Европола, контрабандное оружия из Украины попадает преступным группировкам из Европы. Однако советник главы Минобороны Юрий Сак считает, что информация о превращении нашей страны в крупнейший центр контрабанды вооружения является элементом информационной войны РФ.

Из-за опасений того, что западные вооружения, которые поставляются Украине, могут оказаться на черном рынке Европы, представители НАТО и Евросоюза настаивают на том, что необходим механизм тщательного отслеживания поставок. Об этом сообщает FT.

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С начала активной фазы войны с РФ, западные страны пообещали выделить свыше 10 млрд долларов военной помощи Украине — от переносных ракетных комплексов до бронетранспортеров, винтовок и огромного количества боеприпасов.

По данным журналистов, некоторые представители стран НАТО обсуждают с Киевом определенные механизмы отслеживания или подробные списки вооружений, которые получает ВСУ.

С помощью западных партнеров украинское правительство расширяет систему мониторинга за вооружениями.

Маршрут западного оружия в Украину

Самолеты с оружием приземляется на юге Польши, затем грузы доставляют к границе и размещают в автотранспорт: грузовики, фургоны, иногда и частные автомобили.

"С этого момента мы понятия не имеем о тому, куда дальше направляется это вооружение и остается ли оно в стране", — заявил один из представителей стран Запада.

Возможность того, что американское оружие, которое передается ВСУ, окажется в чужих руках также принимается в расчет, объяснила Бонни Дженкинс, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

С ее слов, США постоянно контактируют с Киевом на этот счет и со всей серьезностью относятся к защите своих оборонных технологий, пытаясь не допустить их незаконного распространения.

По словам советника главы Минобороны Украины Юрия Сака, любые перемещения вооружений в Украину и за границу, например для ремонта, тщательно отслеживаются и контролируется властями Украины и зарубежными партнерами.

Торговля людьми и контрабанда оружия

Вопрос контрабанды оружия из Украины обсуждался на этой неделе во время встречи министров внутренних дел ЕС. В понедельник Еврокомиссия открыла Центр поддержки ЕС в Молдове, который занимается борьбой с контрабандой.

"Сложно будет избежать таких проблем, как торговля людьми и контрабанда оружия. Нам это не удалось в бывшей Югославии и, вероятно, мы не избежим этого в Украине", — заявила на прошлой неделе министр обороны Чехии Яна Чернохова. Она допускает, что страны-доноры предпринимают все нужные меры предосторожности, чтобы отследить поставки оружия. Но все же предупреждает, что выяснить, куда направляется каждая конкретная единица оружия будет невозможно.

В апреле Европол заявил, что, по данным расследований, контрабанда оружия из Украины обратно в Европу организованным преступным группировкам уже идет и представляет собой потенциальную угрозу безопасности Евросоюза.

"Поначалу украинские официальные лица вели учет огнестрельному оружию, выданному населению, но по мере развития войны такую практику забросили, с тех пор огнестрельное оружие раздается без учета", — говорится в сообщении Европола, направленном правительствам.

Однако Юрий Сак утверждает, что информация о том, что Украина превращается в крупнейший центр контрабанды вооружений, не соответствует действительности. По его словам, это может быть элементом информационной войны РФ, которая хочет разубедить международных партнеров в необходимости дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее Фокус сообщал, что западное оружие может не доходить до ВСУ и "всплыть" в других странах через десятки лет. Эксперты опасаются, что ПЗРК Stinger, ракета которого сбивает самолеты, может оказаться в руках террористов.

Напомним, что США могут передать Украине новые реактивные системы ATACMS. ВСУ передадут высокоточные системы, похожие на HIMARS, для ликвидации логистических узлов армии РФ.