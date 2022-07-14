Россия ведет пропаганду, чтобы Запад перестал давать Украине оружие, — ЕС

У Евросоюза нет причин не доверять украинским властям, а поставки вооружения из стран Запада находятся под жестким контролем, заверил представитель содружества Питер Стано.

Сообщения о якобы контрабанде западного оружия, поставляемого Украине, являются пропагандой, которую РФ распространяет с целью лишить украинские Вооруженные силы военной помощи. У ЕС нет причин не доверять Киеву в вопросах использования предоставляемой ему техники. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил спикер Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

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По словам представителя ЕС, пропаганда РФ регулярно и в большом объеме предпринимает попытки подорвать поставки западного вооружения Украины при помощи пропаганды. Стано отметил, что со стороны Евросоюза был установлен механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы техника, поставляемая Киеву, использовалась по назначению.

"Наша помощь является объектом жесткого контроля и защитных мер, в том числе в то время, когда она уже была поставлена", — объяснил Стано.

Европейский чиновник уточнил, что у ЕС нет причин не доверять украинским властям, которые "ведут борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жесткой агрессии.

Напомним, ранее британская газета Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников сообщила, что страны НАТО и ЕС хотят улучшить мониторинг поставок оружия в Украину из-за опасений по поводу того, что преступные группировки вывезут его из страны на черный рынок Европы.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил народным депутатам Верховной Рады рассмотреть идею создания Временной специальной комиссии (ВСК), которая будет специализироваться на контроле использования западного вооружения.