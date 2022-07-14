Ермак предложил создать комиссию, чтобы контролировать использование оружия Запада

По словам главы ОП, западные пушки, САУ и системы HIMARS уже изменили ход войны. Теперь важно максимально прозрачно контролировать помощь союзников

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил народным депутатам рассмотреть идею создания Временной специальной комиссии (ВСК), которая подготовит вопросы, связанные с контролем использования оружия от западных партнеров. Об этом он написал в Telegram.

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Вопрос обеспечения Вооруженных сил Украины оружием Ермак ставит в приоритет.

"Мы все видим, как меняют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы выгнать их", – заявил он.

Первым узнавшим об идее создания ВСК, по словам главы ОП, стал президент американской медиакорпорации "Радио Свобода" Джейми Флай.

Верховная Рада Украины обязательно должна участвовать в контроле военной помощи от союзников, считает Ермак.

"Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения. Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, теперь этот процесс станет еще более открытым", – сообщил он.

Глава ОП заявил, что российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины потерпели сокрушительный крах.

Западное оружие в Украине – есть ли риск контрабанды?

Страны НАТО и ЕС хотят улучшить мониторинг поставок оружия в Украину. Союзники опасаются, что преступные группировки вывезут его из страны на черный рынок Европы, сказали в общении с британской газетой Financial Times два западных чиновника.

Правительство Украины уже взялось за создание обширной системы контроля за вооружениями, говорит источник издания, знакомый с ситуацией.

"Все оружие доставляют на юг Польши, привозят к границе, а затем распределяют по транспортным средствам для пересечения: на грузовики, фургоны, иногда грузят в частные автомобили. После этого момента мы ничего не знаем об их местонахождении и понятия не имеем, куда они направляются и остаются ли они в стране", – описал он ситуацию.

[ + – ] Западное оружие доставляют военными самолетами Фото: Daily Mail

Отметим, что инициатива руководителя Офиса президента Украины создать ВСК по контролю над использованием западного оружия последовала за критикой конгрессвуман Виктории Спартц. Ермаку не доверяют "разные люди в США и за рубежом", говорила она.

МИД Украины в ответ на критику Спартц заявил о ее желании заработать дополнительные политические дивиденды. После этого конгрессвуман заявила о необходимости отставки главы президентского офиса.

Фокус ранее приводил список немецкой военной помощи для Украины. Берлин должен передать Киеву 30 зенитных САУ GEPARD, около 6 тыс. зенитных боеприпасов к ним и систему ПВО IRIS-T SLM.