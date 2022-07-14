Єрмак запропонував створити комісію, щоб контролювати використання зброї Заходу

За словами голови ОП, західні гармати, САУ та системи HIMARS уже змінили хід війни. Тепер важливо максимально прозоро контролювати допомогу союзників.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував народним депутатам розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії (ТБК), яка підготує питання, пов'язані з контролем використання зброї від західних партнерів. Про це він написав у Telegram.

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Питання забезпечення Збройних сил України зброєю Єрмак порушує пріоритет.

"Ми всі бачимо, як змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб їх вигнати", — заявив він.

Першим, хто дізнався про ідею створення ТБК, за словами голови ОП, став президент американської медіакорпорації "Радіо Свобода" Джеймі Флай.

Верховна Рада України обов'язково має брати участь у контролі військової допомоги від союзників, вважає Єрмак.

"Наша мета – максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя перебуває на обліку і вирушає на фронт. Усе чітко контролюється, тепер цей процес стане ще більш відкритим", – повідомив він.

Глава ОП заявив, що російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України зазнали нищівного краху.

Західна зброя в Україні – чи є ризик контрабанди?

Країни НАТО та ЄС хочуть покращити моніторинг постачання зброї до України. Союзники побоюються, що злочинні угруповання вивезуть її з країни на чорний ринок Європи, сказали у спілкуванні з британською газетою Financial Times два західні чиновники.

Уряд України вже взявся за створення великої системи контролю за озброєннями, каже джерело видання, знайоме із ситуацією.

"Всю зброю доставляють на південь Польщі, привозять до кордону, а потім розподіляють по транспортних засобах для перетину: на вантажівки, фургони, іноді вантажать у приватні автомобілі. Після цього моменту ми нічого не знаємо про їхнє місцезнаходження та гадки не маємо, куди вони прямують і чи вони залишаються в країні", – описав він ситуацію.

[ + – ] Західну зброю доставляють військовими літаками Фото: Daily Mail

Зазначимо, що ініціатива керівника Офісу президента України створити ТБК щодо контролю за використанням західної зброї пішла за критикою конгресвумен Вікторії Спартц. Єрмаку не довіряють "різні люди в США та за кордоном", говорила вона.

МЗС України у відповідь на критику Спартц заявило про її бажання заробити додаткові політичні дивіденди. Після цього конгресвумен заявила про необхідність відставки глави президентського офісу.

Фокус раніше наводив список німецької військової допомоги для України. Берлін має передати Києву 30 зенітних САУ GEPARD, майже 6 тис. зенітних боєприпасів до них і систему ППО IRIS-T SLM.