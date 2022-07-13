500 ракет Stinger і 15 тисяч мін: Німеччина опублікувала повний список зброї для України

Київ уже отримав і продовжує отримувати озброєння, боєприпаси, пальне, медичні препарати, обмундирування, намети й цілий польовий госпіталь.

Німеччина опублікувала повний список військової допомоги для України. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду ФРН.

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Берлін уже передав і продовжує передавати Києву озброєння, боєприпаси, обмундирування, пальне, медичні препарати, намети, біноклі та машини.

Як уточнюється, уряд Німеччини в бюджеті на поточний рік збільшив кошти на ініціативи з модернізації до 2 млрд євро. Додаткові кошти призначені насамперед для України.

Список військової допомоги від ФРН, яку Київ ще має отримати:

30 зенітних САУ GEPARD і близько 6 тис. зенітних боєприпасів до них;

система ППО IRIS-T SLM;

53 тис. зенітних боєприпасів;

8 мобільних наземних РЛЗ і тепловізійних приладів;

3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;

4 тис. зенітних танкових боєприпасів;

10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів;

16 тягачів, 4 причепи та 14 напівпричепів;

43 розвідувальні дрони;

1 високочастотний пристрій із обладнанням;

10 броньованих автомобілів;

7 глушилок;

8 електронних пристроїв захисту від дронів;

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;

65 холодильників для медикаментів;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

54 БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, переозброєння фінансується Німеччиною);

РЛС виявлення артилерії COBRA;

80 пікапів;

3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєзапасом;

100 тис. аптечок;

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

А це перелік того, що Німеччина вже передала Україні:

900 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 і 3 тис. боєприпасів;

14 тис. протитанкових мін;

500 зенітних ракет Stinger;

2,7 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів "Стріла";

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи навчання та забезпечення запчастинами (спільний проєкт із Нідерландами);

21,8 млн набоїв до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 із 500 запасними стволами та затворами;

100 тис. ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10,5 тис. снарядів калібру 155 мм;

10 протидронових гармат;

14 протидронових датчиків і генераторів перешкод;

100 автоінжекторних пристроїв;

28 тис. бойових касок;

15 палет військового обмундирування;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу; 60 хірургічних світильників;

захисний одяг; хірургічні маски;

10 тис. спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотна система;

3 тис. польових телефонів;

польовий госпіталь (спільний проєкт із Естонією);

353 окулярів нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичний матеріал (у тому числі рюкзаки, компресійні пов'язки);

38 лазерних далекомірів;

дизельне паливо та бензин (постачання продовжуються);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 000 попередньо розфасованих військових страв, готових;

запчастини для МіГ-29;

30 захищених автомобілів.

Із міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не дає інформацію про способи та час постачання доти, доки передача військової допомоги не відбудеться.

Нагадаємо, британське МО показало, як готує солдатів для ЗСУ на базах в Англії. У межах проєкту планується навчити поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою і тактик патрулювання приблизно 10 000 солдатів.

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