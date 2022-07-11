Байден вирушив на Близький Схід за зброєю для України: що можуть отримати ЗСУ
У Єгипті, Омані, Кувейті та ОАЕ є сотні одиниць радянської зброї, яку може отримати Україна. Однак, є питання з логістикою доставки озброєння до нашої країни.
У The New York TImes заявили, що президент США Джо Байден вирушив у турне країнами Близького Сходу, щоб знайти для української армії радянську зброю для поповнення втрат. У Defense Express проаналізували, яку зброю можуть отримати ЗСУ.
Завдання лідера Штатів — знайти зброю у тих країнах, де закуповувалась радянська/російська зброя. Таким чином, можна буде забезпечити довгострокову підтримку Україні без послаблення оборонного потенціалу Сполучених Штатів. Ймовірно, ці постачання включать до ленд-лізу.Важливо
Автори не розглядають можливість поставок із Сирії, Іраку, Лівану, Лівії та Алжиру, оскільки там ведуться бойові дії або вони знаходяться в орбіті впливу Москви.
Що можуть отримати ЗСУ з Близького сходу?
Єгипет
На озброєнні Єгипту знаходиться сотні одиниць радянських зразків озброєння:
- 300 БРДМ-2
- 300 БМП-1
- 190 гаубиць Д-30, 300 М-30
- 60 РСЗВ "Град"
- 9 ОТК "Ельбрус"
- 230 зеніток "Шилка", невідома кількість С-300В4
- 40 "Бук-М1", 212 ЗРК С-125, 20 ЗРК Тор-М1 та Тор-М2, 56 ЗРК "Куб"
- 13 вертольотів Мі-24В
Кувейт
- 150 танків М-84 (аналог Т-72М1 із Югославії)
- 76 БМП-2 та 225 БМП-3
- 27 РСЗВ "Смерч"
Марокко
- 12 комплексів "Тунгуска-М"
Оман
- 30 гаубиць Д-30
ОАЕ
- 390 БМП-3
- 6 РСЗВ "Смерч"
- 6 пускових установок "Ельбрус" та 20 ракет до них
Як зазначають у виданні, таке озброєння може допомогти українській армії лише точково. А до списку потрапила зброя, яку або є на озброєнні України, або бійці її зможуть швидко освоїти. При цьому окреме питання — логістика. Для доставки зброї в Україну потрібно буде використовувати морський та сухопутний маршрут.
Нагадаємо, за даними NYT, Байден поїде на Близький Схід просити радянське озброєння для України.
9 липня стало відомо, що США можуть передати Україні нові реактивні системи. За словами високопоставленого представника Пентагону, Україні поставлять високоточні системи, схожі на HIMARS.