Байден вирушив на Близький Схід за зброєю для України: що можуть отримати ЗСУ

У Єгипті, Омані, Кувейті та ОАЕ є сотні одиниць радянської зброї, яку може отримати Україна. Однак, є питання з логістикою доставки озброєння до нашої країни.

У The New York TImes заявили, що президент США Джо Байден вирушив у турне країнами Близького Сходу, щоб знайти для української армії радянську зброю для поповнення втрат. У Defense Express проаналізували, яку зброю можуть отримати ЗСУ.

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Завдання лідера Штатів — знайти зброю у тих країнах, де закуповувалась радянська/російська зброя. Таким чином, можна буде забезпечити довгострокову підтримку Україні без послаблення оборонного потенціалу Сполучених Штатів. Ймовірно, ці постачання включать до ленд-лізу.

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Автори не розглядають можливість поставок із Сирії, Іраку, Лівану, Лівії та Алжиру, оскільки там ведуться бойові дії або вони знаходяться в орбіті впливу Москви.

Що можуть отримати ЗСУ з Близького сходу?

Єгипет

На озброєнні Єгипту знаходиться сотні одиниць радянських зразків озброєння:

300 БРДМ-2

300 БМП-1

190 гаубиць Д-30, 300 М-30

60 РСЗВ "Град"

9 ОТК "Ельбрус"

230 зеніток "Шилка", невідома кількість С-300В4

40 "Бук-М1", 212 ЗРК С-125, 20 ЗРК Тор-М1 та Тор-М2, 56 ЗРК "Куб"

13 вертольотів Мі-24В

[ + – ] Мі-24 ВПС Єгипту

Кувейт

150 танків М-84 (аналог Т-72М1 із Югославії)

76 БМП-2 та 225 БМП-3

27 РСЗВ "Смерч"

Марокко

12 комплексів "Тунгуска-М"

Оман

30 гаубиць Д-30

ОАЕ

[ + – ] РСЗВ "Смерч" у Кувейті

390 БМП-3

6 РСЗВ "Смерч"

6 пускових установок "Ельбрус" та 20 ракет до них

Як зазначають у виданні, таке озброєння може допомогти українській армії лише точково. А до списку потрапила зброя, яку або є на озброєнні України, або бійці її зможуть швидко освоїти. При цьому окреме питання — логістика. Для доставки зброї в Україну потрібно буде використовувати морський та сухопутний маршрут.

Нагадаємо, за даними NYT, Байден поїде на Близький Схід просити радянське озброєння для України.

9 липня стало відомо, що США можуть передати Україні нові реактивні системи. За словами високопоставленого представника Пентагону, Україні поставлять високоточні системи, схожі на HIMARS.