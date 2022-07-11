Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины: что могут получить ВСУ
В Египте, Омане, Кувейте и ОАЭ есть сотни единиц советского оружия, которое может заполучить Украина. Однако есть вопрос с логистикой доставки вооружения в нашу страну.
В The New York TImes заявили, что президент США Джо Байден отправился в турне по странам Ближнего Востока, чтобы найти для украинской армии советское оружие для восполнения потерь. В Defense Express проанализировали, какое оружие могут получить ВСУ.
Задача лидера Штатов — найти оружие в тех странах, где закупалось советское/российское оружие. Таким образом можно будет обеспечить долгосрочную поддержку Украине без ослабления оборонного потенциала Соединенных Штатов. Вероятно, его поставки включат в ленд-лиз.Важно
Авторы не рассматривают возможность поставок из Сирии, Ирака, Ливана, Ливии и Алжира так как там ведутся боевые действия или же они являются в орбите влияния Москвы.
Что могут получить ВСУ из Ближнего востока?
Египет
На вооружении армии Египта находится сотни единиц советских образцов вооружения:
- 300 БРДМ-2
- 300 БМП-1
- 190 гаубиц Д-30, 300 М-30
- 60 РСЗО "Град"
- 9 ОТРК "Эльбрус"
- 230 зениток "Шилка", неизвестно количество С-300В4
- 40 "Бук-М1", 212 ЗРК С-125, 20 ЗРК Тор-М1 и Тор-М2, 56 ЗРК "Куб"
- 13 вертолетов Ми-24В
Кувейт
- 150 танков М-84 (аналог Т-72М1 из Югославии)
- 76 БМП-2 и 225 БМП-3
- 27 РСЗО "Смерч"
Марокко
- 12 комплексов "Тунгуска-М"
Оман
- 30 гаубиц Д-30
ОАЭ
- 390 БМП-3
- 6 РСЗО "Смерч"
- 6 пусковых установок "Эльбрус" и 20 ракет к ним
Как отмечают в издании, такое вооружение может помочь украинской армии только точечно. А в список попало оружие, которое либо есть на вооружении Украины, либо бойцы его смогут быстро освоить. При этом отдельный вопрос — логистика. Для доставки оружия в Украину нужно будет использовать морской и сухопутный маршрут.
Напомним, по данным NYT, Байден поедет на Ближний Восток просить советское вооружение для Украины.
9 июля стало известно, что США могут передать Украине новые реактивны системы. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Украине поставят высокоточные системы, похожие на HIMARS