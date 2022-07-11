Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины: что могут получить ВСУ

В Египте, Омане, Кувейте и ОАЭ есть сотни единиц советского оружия, которое может заполучить Украина. Однако есть вопрос с логистикой доставки вооружения в нашу страну.

В The New York TImes заявили, что президент США Джо Байден отправился в турне по странам Ближнего Востока, чтобы найти для украинской армии советское оружие для восполнения потерь. В Defense Express проанализировали, какое оружие могут получить ВСУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Задача лидера Штатов — найти оружие в тех странах, где закупалось советское/российское оружие. Таким образом можно будет обеспечить долгосрочную поддержку Украине без ослабления оборонного потенциала Соединенных Штатов. Вероятно, его поставки включат в ленд-лиз.

Важно

От "Стугны" до автомата "Малюк". ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией

Авторы не рассматривают возможность поставок из Сирии, Ирака, Ливана, Ливии и Алжира так как там ведутся боевые действия или же они являются в орбите влияния Москвы.

Что могут получить ВСУ из Ближнего востока?

Египет

На вооружении армии Египта находится сотни единиц советских образцов вооружения:

300 БРДМ-2

300 БМП-1

190 гаубиц Д-30, 300 М-30

60 РСЗО "Град"

9 ОТРК "Эльбрус"

230 зениток "Шилка", неизвестно количество С-300В4

40 "Бук-М1", 212 ЗРК С-125, 20 ЗРК Тор-М1 и Тор-М2, 56 ЗРК "Куб"

13 вертолетов Ми-24В

[ + – ] Ми-24 ВВС Египта

Кувейт

150 танков М-84 (аналог Т-72М1 из Югославии)

76 БМП-2 и 225 БМП-3

27 РСЗО "Смерч"

Марокко

12 комплексов "Тунгуска-М"

Оман

30 гаубиц Д-30

ОАЭ

[ + – ] РСЗО "Смерч" в Кувейте

390 БМП-3

6 РСЗО "Смерч"

6 пусковых установок "Эльбрус" и 20 ракет к ним

Как отмечают в издании, такое вооружение может помочь украинской армии только точечно. А в список попало оружие, которое либо есть на вооружении Украины, либо бойцы его смогут быстро освоить. При этом отдельный вопрос — логистика. Для доставки оружия в Украину нужно будет использовать морской и сухопутный маршрут.

Напомним, по данным NYT, Байден поедет на Ближний Восток просить советское вооружение для Украины.

9 июля стало известно, что США могут передать Украине новые реактивны системы. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Украине поставят высокоточные системы, похожие на HIMARS