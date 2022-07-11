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Военный Фокус Российско-украинская война

Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины: что могут получить ВСУ

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вооружение для всу
БМП-3 армии Кувейта

В Египте, Омане, Кувейте и ОАЭ есть сотни единиц советского оружия, которое может заполучить Украина. Однако есть вопрос с логистикой доставки вооружения в нашу страну.

В The New York TImes заявили, что президент США Джо Байден отправился в турне по странам Ближнего Востока, чтобы найти для украинской армии советское оружие для восполнения потерь. В Defense Express проанализировали, какое оружие могут получить ВСУ.

Задача лидера Штатов — найти оружие в тех странах, где закупалось советское/российское оружие. Таким образом можно будет обеспечить долгосрочную поддержку Украине без ослабления оборонного потенциала Соединенных Штатов. Вероятно, его поставки включат в ленд-лиз.

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Авторы не рассматривают возможность поставок из Сирии, Ирака, Ливана, Ливии и Алжира так как там ведутся боевые действия или же они являются в орбите влияния Москвы.

Что могут получить ВСУ из Ближнего востока?

Египет

На вооружении армии Египта находится сотни единиц советских образцов вооружения:

  • 300 БРДМ-2
  • 300 БМП-1
  • 190 гаубиц Д-30, 300 М-30
  • 60 РСЗО "Град"
  • 9 ОТРК "Эльбрус"
  • 230 зениток "Шилка", неизвестно количество С-300В4
  • 40 "Бук-М1", 212 ЗРК С-125, 20 ЗРК Тор-М1 и Тор-М2, 56 ЗРК "Куб"
  • 13 вертолетов Ми-24В
оружие для украины
Ми-24 ВВС Египта

Кувейт

  • 150 танков М-84 (аналог Т-72М1 из Югославии)
  • 76 БМП-2 и 225 БМП-3
  • 27 РСЗО "Смерч"
танки для всу
M-84

Марокко

  • 12 комплексов "Тунгуска-М"

Оман

  • 30 гаубиц Д-30

ОАЭ

оружие с ближнего востока
РСЗО "Смерч" в Кувейте
  • 390 БМП-3
  • 6 РСЗО "Смерч"
  • 6 пусковых установок "Эльбрус" и 20 ракет к ним

Как отмечают в издании, такое вооружение может помочь украинской армии только точечно. А в список попало оружие, которое либо есть на вооружении Украины, либо бойцы его смогут быстро освоить. При этом отдельный вопрос — логистика. Для доставки оружия в Украину нужно будет использовать морской и сухопутный маршрут.

Напомним, по данным NYT, Байден поедет на Ближний Восток просить советское вооружение для Украины.

9 июля стало известно, что США могут передать Украине новые реактивны системы. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Украине поставят высокоточные системы, похожие на HIMARS