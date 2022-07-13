500 ракет Stinger и 15 тысяч мин: Германия опубликовала полный список оружия для Украины
Киев уже получил и продолжает получать вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские препараты, обмундирование, палатки и целый полевой госпиталь.
Германия опубликовала полный перечень военной помощи для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.
Берлин уже передал и продолжает передавать Киеву вооружение, боеприпасы, обмундирование, горючее, медицинские препараты, палатки, бинокли и машины.
Как уточняется, правительство Германии в бюджете на текущий год увеличило средства на инициативы по модернизации до 2 млрд евро. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины.
Список военной помощи от ФРГ, которую Киев еще должен получить:
- 30 зенитных САУ GEPARD и около 6 тыс. зенитных боеприпасов к ним;
- система ПВО IRIS-T SLM;
- 53 тыс. зенитных боеприпасов;
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
- 3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;
- 4 тыс. зенитных танковых боеприпасов;
- 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
- 16 тягачей, 4 прицепа и 14 полуприцепов;
- 43 разведывательных дрона;
- 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
- 10 бронированных автомобилей;
- 7 глушилок;
- 8 электронных устройств защиты от дронов;
- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
- 65 холодильников для медикаментов;
- 1 пункт дезактивации транспортных средств;
- 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией);
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;
- 100 тыс. аптечек;
- 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.
А это перечень того, что Германия уже передала Украине:
- 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тыс. боеприпасов;
- 14 тыс. противотанковых мин;
- 500 зенитных ракет Stinger;
- 2,7 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела";
- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
- 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
- 50 противобункерных ракет;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 тыс. ручных гранат;
- 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
- 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
- 350 тыс. других детонаторов;
- 10,5 тыс. снарядов калибра 155 мм;
- 10 противодроновых пушек;
- 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;
- 100 автоинжекторных устройств;
- 28 тыс. боевых касок;
- 15 паллет военного обмундирования;
- 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 100 палаток;
- 12 генераторов;
- 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 125 биноклей;
- 1200 больничных коек;
- 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;
- защитная одежда, хирургические маски;
- 10 тыс. спальных мешков;
- 600 защитных очков;
- радиочастотная система;
- 3 тыс. полевых телефонов;
- полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
- 353 очков ночного видения;
- 4 электронных средства борьбы с дронами;
- 165 полевых биноклей;
- медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
- 38 лазерных дальномеров;
- дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
- 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
- 500 медицинских сеток;
- 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;
- запчасти для МиГ-29;
- 30 защищенных автомобилей.
Из соображений безопасности федеральное правительство Германии не дает информацию о способах и времени поставок до тех пор, пока передача военной помощи не произойдет.
Напомним, британское МО показало, как готовит солдат для ВСУ на базах в Англии. В рамках проекта планируется обучить обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и тактикам патрулирования примерно 10 000 солдат.
Ранее Фокус писал, что Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины.