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Военный Фокус Российско-украинская война

500 ракет Stinger и 15 тысяч мин: Германия опубликовала полный список оружия для Украины

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САУ Gepard.
ВСУ должны получить от Германии 30 САУ Gepard.

Киев уже получил и продолжает получать вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские препараты, обмундирование, палатки и целый полевой госпиталь.

Германия опубликовала полный перечень военной помощи для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

Берлин уже передал и продолжает передавать Киеву вооружение, боеприпасы, обмундирование, горючее, медицинские препараты, палатки, бинокли и машины.

Как уточняется, правительство Германии в бюджете на текущий год увеличило средства на инициативы по модернизации до 2 млрд евро. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины.

Список военной помощи от ФРГ, которую Киев еще должен получить:

  • 30 зенитных САУ GEPARD и около 6 тыс. зенитных боеприпасов к ним;
  • система ПВО IRIS-T SLM;
  • 53 тыс. зенитных боеприпасов;
  • 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
  • 3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;
  • 4 тыс. зенитных танковых боеприпасов;
  • 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
  • 16 тягачей, 4 прицепа и 14 полуприцепов;
  • 43 разведывательных дрона;
  • 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
  • 10 бронированных автомобилей;
  • 7 глушилок;
  • 8 электронных устройств защиты от дронов;
  • 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
  • 65 холодильников для медикаментов;
  • 1 пункт дезактивации транспортных средств;
  • 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией);
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 80 пикапов;
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;
  • 100 тыс. аптечек;
  • 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

А это перечень того, что Германия уже передала Украине:

  • 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тыс. боеприпасов;
  • 14 тыс. противотанковых мин;
  • 500 зенитных ракет Stinger;
  • 2,7 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела";
  • 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
  • 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
  • 50 противобункерных ракет;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100 тыс. ручных гранат;
  • 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
  • 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
  • 350 тыс. других детонаторов;
  • 10,5 тыс. снарядов калибра 155 мм;
  • 10 противодроновых пушек;
  • 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;
  • 100 автоинжекторных устройств;
  • 28 тыс. боевых касок;
  • 15 паллет военного обмундирования;
  • 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 100 палаток;
  • 12 генераторов;
  • 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 125 биноклей;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;
  • защитная одежда, хирургические маски;
  • 10 тыс. спальных мешков;
  • 600 защитных очков;
  • радиочастотная система;
  • 3 тыс. полевых телефонов;
  • полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
  • 353 очков ночного видения;
  • 4 электронных средства борьбы с дронами;
  • 165 полевых биноклей;
  • медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
  • 38 лазерных дальномеров;
  • дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
  • 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
  • 500 медицинских сеток;
  • 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;
  • запчасти для МиГ-29;
  • 30 защищенных автомобилей.

Из соображений безопасности федеральное правительство Германии не дает информацию о способах и времени поставок до тех пор, пока передача военной помощи не произойдет.

Напомним, британское МО показало, как готовит солдат для ВСУ на базах в Англии. В рамках проекта планируется обучить обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и тактикам патрулирования примерно 10 000 солдат.

Ранее Фокус писал, что Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины.