500 ракет Stinger и 15 тысяч мин: Германия опубликовала полный список оружия для Украины

Киев уже получил и продолжает получать вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские препараты, обмундирование, палатки и целый полевой госпиталь.

Германия опубликовала полный перечень военной помощи для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

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Берлин уже передал и продолжает передавать Киеву вооружение, боеприпасы, обмундирование, горючее, медицинские препараты, палатки, бинокли и машины.

Как уточняется, правительство Германии в бюджете на текущий год увеличило средства на инициативы по модернизации до 2 млрд евро. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины.

Список военной помощи от ФРГ, которую Киев еще должен получить:

30 зенитных САУ GEPARD и около 6 тыс. зенитных боеприпасов к ним;

система ПВО IRIS-T SLM;

53 тыс. зенитных боеприпасов;

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;

4 тыс. зенитных танковых боеприпасов;

10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;

16 тягачей, 4 прицепа и 14 полуприцепов;

43 разведывательных дрона;

1 высокочастотное устройство с оборудованием;

10 бронированных автомобилей;

7 глушилок;

8 электронных устройств защиты от дронов;

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

65 холодильников для медикаментов;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией);

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;

100 тыс. аптечек;

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

А это перечень того, что Германия уже передала Украине:

900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тыс. боеприпасов;

14 тыс. противотанковых мин;

500 зенитных ракет Stinger;

2,7 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела";

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

50 противобункерных ракет;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 тыс. ручных гранат;

5,3 тыс. зарядов взрывчатки;

100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;

350 тыс. других детонаторов;

10,5 тыс. снарядов калибра 155 мм;

10 противодроновых пушек;

14 противодроновых датчиков и генераторов помех;

100 автоинжекторных устройств;

28 тыс. боевых касок;

15 паллет военного обмундирования;

280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

100 палаток;

12 генераторов;

6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;

защитная одежда, хирургические маски;

10 тыс. спальных мешков;

600 защитных очков;

радиочастотная система;

3 тыс. полевых телефонов;

полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

353 очков ночного видения;

4 электронных средства борьбы с дронами;

165 полевых биноклей;

медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);

38 лазерных дальномеров;

дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);

10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;

500 медицинских сеток;

402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;

запчасти для МиГ-29;

30 защищенных автомобилей.

Из соображений безопасности федеральное правительство Германии не дает информацию о способах и времени поставок до тех пор, пока передача военной помощи не произойдет.

Напомним, британское МО показало, как готовит солдат для ВСУ на базах в Англии. В рамках проекта планируется обучить обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и тактикам патрулирования примерно 10 000 солдат.

Ранее Фокус писал, что Байден отправился на Ближний Восток за оружием для Украины.