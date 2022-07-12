Британское МО показало, как готовит солдат для ВСУ на базах в Англии (видео)

В рамках проекта планируется обучить обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и тактикам патрулирования примерно 10 000 солдат.

Пресс-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала кадры, снятые во время подготовки бойцов для ВСУ, которая проходит на английских военных базах. Первая группа военнослужащих уже прибыла в Англию для прохождения боевой подготовки на минувшей неделе. Многие никогда прежде не держали в руках оружие. Видео опубликовано в Twitter британского МО.

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Первые несколько сотен новобранцев проходят инструктаж на нескольких военных объектах Великобритании. В рамках проекта планируется обучить обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и тактикам патрулирования примерно 10 000 украинских солдат. Однако, по словам министра обороны Бена Уоллеса, 10 000 — это далеко не предел, и руководство Минобороны может подготовить больше военных.

Обучение военнослужащих — это часть общего проекта поддержки Украины, предусматривающего поставки противотанкового оружия, ракетных систем и прочей техники на сумму 2,73 млн долларов.

"Опыт британских ВС поможет Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет страны и право выбирать свое будущее", — заявил министр обороны Бен Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что из Великобритании в Украину будут направлены тысячи военных ВСУ после прохождения подготовки. Как правило, на обучение базовым навыкам пехоты уходит до полугода, однако в рамках ускоренного курса бойцов планируют подготовить за несколько недель.

Напомним, что если до осени Россия не предпримет ничего экстраординарного, преимущество будет на стороне ВСУ. По словам британского эксперта Майкла Кларка, заявление Минобороны о расширении украинской армии до миллиона человек говорит об амбициях Украины освободить юг.