Британське МО показало, як готує солдатів для ЗСУ на базах в Англії (відео)

У межах проєкту планується навчити поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та тактикам патрулювання приблизно 10 000 солдатів.

Пресслужба Міністерства оборони Великобританії опублікувала кадри, зняті під час підготовки бійців для ЗСУ, яка проходить на англійських військових базах. Перша група військовослужбовців вже прибула до Англії для проходження бойової підготовки минулого тижня. Багато хто раніше не тримав у руках зброю. Відео опубліковане у Twitter британського МО.

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Перші кілька сотень новобранців проходять інструктаж на кількох військових об'єктах Великої Британії. У межах проєкту планується навчити поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та тактикам патрулювання приблизно 10 000 українських солдатів. Однак, за словами міністра оборони Бена Воллеса, 10 000 — це далеко не межа, і керівництво Міноборони може підготувати більше військових.

Навчання військовослужбовців — це частина спільного проєкту підтримки України, який передбачає постачання протитанкової зброї, ракетних систем та іншої техніки на суму 2,73 млн доларів.

"Досвід британських ЗС допоможе Україні відновити свої сили та посилити опір, оскільки вони захищають суверенітет країни та право обирати своє майбутнє", — заявив міністр оборони Бен Уоллес.

Раніше Фокус повідомляв, що з Великобританії в Україну буде направлено тисячі військових ЗСУ після проходження підготовки. Як правило, на навчання базовим навичкам піхоти йде до пів року, однак у межах прискореного курсу бійців планують підготувати за кілька тижнів.

Нагадаємо, що якщо до осені Росія не зробить нічого екстраординарного, перевага буде на боці ЗСУ. За словами британського експерта Майкла Кларка, заява Міноборони про розширення української армії до мільйона людей говорить про амбіції України звільнити південь.