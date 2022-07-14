Славянск, Северск и Попасная: Залужный назвал направления основных атак ВС РФ на Донбассе
По словам главнокомандующего ВСУ, российские войска пытаются вытеснить украинских военных с занятых позиций.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенных штабов США генералом Марком Милли, в ходе которого были озвучены основные направления атаки ВС РФ на Донбассе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В ночь с 13 на 14 июля Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли. Главнокомандующий ВСУ проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Российские войска продолжают свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь оттеснить ВСУ с занятых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях:
- Изюм-Славянск
- Святогорск-Славянск
- Лисичанск-Соледар
- Лисичанск-Северск
- Попасная-Соледар
В то же время Милли отметил эффективное применение украинской армии реактивных установок М142 HIMARS. Стороны обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи.
Валерий Залужный отдельно подчеркнул, что украинская сторона осознает ответственность за каждую единицу вооружения, поэтому они не допустят, чтобы она попадала в руки террористов.
Напомним, в ЕС заявили, что РФ ведет пропаганду чтобы Запад перестал давать Украине оружие, однако у Евросоюза нет причин не доверять украинским властям.
Ранее сообщалось, что войска РФ потерпели боевые неудачи на двух направлениях — Бахмутском и Славянском.