Славянск, Северск и Попасная: Залужный назвал направления основных атак ВС РФ на Донбассе

По словам главнокомандующего ВСУ, российские войска пытаются вытеснить украинских военных с занятых позиций.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенных штабов США генералом Марком Милли, в ходе которого были озвучены основные направления атаки ВС РФ на Донбассе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В ночь с 13 на 14 июля Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли. Главнокомандующий ВСУ проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Российские войска продолжают свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь оттеснить ВСУ с занятых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях:

Изюм-Славянск

Святогорск-Славянск

Лисичанск-Соледар

Лисичанск-Северск

Попасная-Соледар

В то же время Милли отметил эффективное применение украинской армии реактивных установок М142 HIMARS. Стороны обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи.

Валерий Залужный отдельно подчеркнул, что украинская сторона осознает ответственность за каждую единицу вооружения, поэтому они не допустят, чтобы она попадала в руки террористов.

Напомним, в ЕС заявили, что РФ ведет пропаганду чтобы Запад перестал давать Украине оружие, однако у Евросоюза нет причин не доверять украинским властям.

Ранее сообщалось, что войска РФ потерпели боевые неудачи на двух направлениях — Бахмутском и Славянском.