Россия готовится возобновить наступление на Донбассе: аналитики ISW назвали сроки

Армии РФ не хватило десятидневной паузы, чтобы восстановить силы, но они могут перейти к штурму уже в ближайшие дни.

Российские войска завершают "оперативную паузу" и переходят к масштабному наступлению на Донбассе. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), которые опубликовали отчет на своем сайте.

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По состоянию на 15 июля ВС РФ провели несколько небольших наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка. Наступления не были масштабными и не принесли захватчикам особого успеха, однако могут указывать на попытки возобновить продвижение на востоке Украины, цель остается прежней — окружить подразделения ВСУ, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

"Если оперативная пауза действительно закончилась, русские, скорее всего, продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа", — считают американские эксперты.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июля Фото: Institute for the study of war

В ISW добавили, что десятидневной паузы российской армии не хватит, чтобы восстановить боевую мощь и перейти к новым крупномасштабным операциям. Они могут еще несколько дней проводить усиленные атаки, делая короткие перерывы между ними, прежде чем устроить действительно мощное наступление. По наблюдениям аналитиков, сейчас на российских военных давят, вынуждая перейти к штурму прежде, чем они соберут достаточно ресурсов, однако по этой же причине боевые действия могут замедлиться на некоторое время.

ВС РФ пытались захватить поселок Спорное в 13 км от Северска, что грозило защитникам перекрытием наземных коммуникаций. Оккупанты обстреляли Краматорск, Григоровку и Закотное, нанесли авиаудар по Верхнекамянскому. Вдоль трассы Лисичанск-Бахмут они ударили по Нагорному и Белогоровке, но не получили никакого преимущества. Судя по кадрам с геолокацией, ВСУ обстреляла российский склад боеприпасов в Нагорном — это указывает на то, что россияне продвинулись вглубь поселка, но не вышли к трассе. Украинские воины отбили нападение на Углегорскую электростанцию, села Вершина и Кодема юго-восточнее Бахмута.

15 июля российская армия возобновила наступление к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, вражеские войска безуспешно пытались продвинуться в сторону Водяного и Павловки, расположенных в 40 и 50 км юго-западнее Донецка соответственно. Кроме того, российские войска продолжают систематические обстреливать гражданскую инфраструктуру в Николаеве: жилые дома, места отдыха и учебные заведения.

Россия также теряет свое армейское командование. По информации Института, с помощью западных комплексов залпового огня HIMARS украинские военные убили или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии в районе Шахтерска в Донецкой области. В частности, СМИ РФ сообщили о гибели полковников Ссергей Кузминова, Андрея Васильева и Максима Кудрина. Центр стратегических коммуникаций Украины сообщил 12 июля, что один неназванный заместитель командира дивизии оказался в критическом состоянии.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал главные направления наступлений ВС РФ на Донбассе. По его словам, наиболее ожесточенные бои ведутся вблизи Изюма, Славянска, Святогорска, Лисичанска, Северска, Попасной и Соледара.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России запущен процесс мобилизации из-за нехватки живой силы. Российские власти увеличили зарплату военным на контрактной службе до $4 тысяч и начали собирать "добровольческие батальоны".