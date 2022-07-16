Военные летчики Великобритании готовы к бою с пилотами РФ, - глава Королевских ВВС

Россия становится все более агрессивной, и она представляет настоящую угрозу для Великобритании и Европы в целом, заявил Майк Вигстон.

Вторжение России в Украину показало, что нужно быть готовыми к тому, что британские ВВС могут быть втянуты в войну с РФ. Об этом заявил Главный маршал авиации Майк Вигстон, который является главой Королевских ВВС Великобритании в интервью телеканалу Sky News.

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Майк Вигстон дал интервью пребывая на крупнейшем в мире показе военной авиации Royal International Air Tattoo, который проходит на авиабазе Фэйфорд в графстве Глостершир, Англия.

По словам Вигстона, Россия представляет сейчас настоящую угрозу для безопасности Великобритании и всей Европы. Поэтому британские военные летчики проходят постоянные тренировки, чтобы в случае угрозы со стороны России для Великобритании или ее союзников по НАТО, быть готовыми к бою с российскими пилотами.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Вспомните, что до этого было в Грузии. Россия становится все более агрессивной. И мы должны быть готовыми к любым угрозам со стороны этой страны и это важнейший урок, который нам нужно вынести из войны в Украине", — заявил глава британских ВВС.

По словам Вингстона, постоянные тренировки британских военных летчиков совместно с пилотами союзников даю тим преимущество в потенциальном воздушном бою с летчиками РФ.

[ + – ] По словам Вингстона, постоянные тренировки британских военных летчиков совместно с пилотами союзников даю тим преимущество в потенциальном воздушном бою с летчиками РФ Фото: Sky News

"Угроза того, что может случится воздушный бой, когда наши самолеты F-35 или Typhoon столкнутся с самолетами противника очень реальна. Поэтому мы готовы сами, и мы готовы поддержать наших союзников по НАТО. Наши самолеты готовы защищать не только территорию Великобритании, но и стран НАТО.

Вторжение РФ в Украину показало, что ВВС играют важную роль в современной войне и британским пилотам нужна качественная подготовка.

"Наши пилоты должны справляться с любой угрозой, будь то запуск ракеты или ближний воздушный бой", — сказал Вингстон.

Минобороны Великобритании уже объявило о выделении 2,35 млрд фунтов стерлингов для того, чтобы оснастить истребители Typhoon новыми радарами. Эти приборы помогут британским пилотам лучше глушить сигналы самолетов противника и систем ПВО.

Как уже писал Фокус, Россия готовится возобновить наступление на Донбассе. Аналитики американского Института изучения войны считают, что новая масштабная атака начнется в ближайшие дни.

Что касается воздушных боев в небе над Украиной, то Фокус уже писал о том, что под Запорожьем украинские летчики поразили два российских штурмовика Су-25, которые пытались атаковать украинские позиции.