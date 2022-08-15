Нова Зеландія приєдналася до навчання українських військових у Великій Британії

Уряд країни направив 120 військовослужбовців, які поділяться з українськими бійцями навичками ведення бойових дій на передовій.

Уряд Нової Зеландії ухвалив рішення направити 120 військовослужбовців до Великобританії, щоб взяти участь у програмі підготовки українських військових. Дві піхотні навчальні групи навчатимуть українських військовослужбовців основним навичкам, необхідним для ефективного ведення бою на передовій. Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання пише, що навчання близько 800 українських солдатів проводитиметься виключно в одному з чотирьох місць у Великій Британії. Новозеландські військові поділяться досвідом поводження зі зброєю, навичками надання першої допомоги, правом оперативного управління у бою та іншими навичками.

"Ми ясно дали зрозуміти, що кричущий напад на суверенітет країни і подальша загибель безневинних людей — це неправильно і неприпустимо. Наше засудження й надалі виходитиме за межі слів і включатиме необхідну підтримку", — заявила прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн.

Водночас вона наголосила, що військовослужбовці Нової Зеландії не братимуть участі у бойових діях на території України.

Коментарі Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на рішення Нової Зеландії направити військових інструкторів до Великобританії для навчання українських бійців. Він високо оцінив цю допомогу та подякував міністру оборони країни Пеені Хенаре за надану допомогу.

"Відстань не проблема для справжніх друзів! 120 новозеландських співробітників знову вирушать до Великобританії, щоб працювати разом з колегами з Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії, ділячись своїм досвідом з українською армією. Дякую, Пеені Хенаре", — написав Резніков у своєму Twitter.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що британські інструктори продовжують навчати українських військових на території Великобританії. Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великобританії пройдуть навчання до 10 тисяч бійців ЗСУ.

До навчання бійців ЗСУ приєдналися і військові фахівці зі Скандинавії. За словами британського міністра Бена Воллеса, є підтвердження, що більшість тренувальних занять проводитимуть інструктори зі Швеції, Норвегії та Фінляндії.