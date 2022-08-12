"Викинги" обучат бойцов ВСУ: Британия подготовит более 10 тыс. украинских военных

По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса,все начиналось с передачи простого огнестрельного оружия для ВСУ и дискуссий в духе: а не сочтет ли кто-то поставки оружия провокационными. Спустя полгода мы уже обсуждаем, сколько вертолетов, самолетов, РСЗО с управляемыми ракетами и HIMARS Украина получила от международного сообщества.

Минобороны Великобритании подготовит больше украинских военных, чем изначально запланированные 10 тысяч человек. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на брифинге в Копенгагене, где состоялась международная конференция, посвященная укреплению обороноспособности Украины. Об этом сообщает CNN.

"Думаю, сейчас мы уже готовы выйти за оговоренные рамки. Мы будем тренировать больше и дольше", — заявил министр.

Он также заявил, больше стран согласились помочь Великобритании в подготовке украинцев и направить на британские острова своих инструкторов.

"К нам едет много викингов"

"Уже есть подтверждение, прежде Швеция согласилась направить значительное количество военных, Норвегия анонсировала на конференции, что направит некоторых военнослужащих, Дания предоставит 130 военных и Финляндия", — отметил Уоллес.

"В общем, теперь у нас в Англии страшно много викингов. Несколько веков назад это бы не предвещало ничего хорошего, — пошутил министр. — Сейчас история в некотором роде повторяется. Большинство тренировочных занятий будут проводить скандинавы".

Программа подготовки украинских военных на базах в Англии

Британское оборонное ведомство проводит программу подготовки военнослужащих ВСУ для передовой. К октябрю ускоренные курсы в течение нескольких недель (которые обычно занимают месяцы) должны были пройти 10 тысяч украинцев. Изначально подготовка должна была длиться в течение 4 месяцев.

Запад не устал от Украины

[ + – ] MLRS M270

По словам Бена Уоллеса усилия, направленные на укрепление обороноспособности Украины, идут по восходящей.

"Нет никакой усталости. Все начиналось с передачи простого огнестрельного оружия и дискуссий в духе: а не расценят ли поставки оружия как провокацию. Полгода спустя мы уже ведем речь о том, сколько вертолетов и самолетов передало международное сообщество, сколько РСЗО с управляемыми ракетами, сколько HIMARS. Если судить нас, по нашим делам, аппетит растет, а не снижается", — заявил британский министр.

ВСУ нужны беспрерывные поставки

Главы Минобороны Украины Алексей Резников на конференции отметил, что в поставках вооружений должна быть последовательность, потому, что запасы на складах доноров Украины не бесконечны.

"Важна коммуникация. Нужно инвестировать деньги в производство, например, в Словакии, Чехии, Латвии или Литве, чтобы расширять возможности этих стран", — отметил Резников.

Напомним, что Великобритания направит в Украину тысячи военных ВСУ после подготовки. Британские инструкторы превращают новобранцев в бойцов для передовой. Изначально программа подготовки была рассчитана на 4 месяца.

Ранее Фокус сообщал, что Швеция может начать выпуск оружия для ВСУ. В Минобороны скандинавской страны заявили, что вначале нужно наладить производство артиллерийских систем для ВСУ. Соседние с Украиной страны уже готовы помочь.