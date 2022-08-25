Новая Зеландия подтвердила гибель своего гражданина в боях за Украину: что известно о бойце

В Минобороны заявили, что их боец взял неоплачиваемый отпуск для участия в сражениях за Украину. Доминик Абелен хотел внести свой вклад в борьбу с российским вторжением.

Министерство обороны Новой Зеландии подтвердило, что в боях за Украину погиб капрал Доминик Абелен 30 лет. Об этом сообщает Defense Brief.

До службы в Интернациональном легионе Абелен служил во 2 батальоне Королевского новозеландского пехотного полка, базирующегося в Бернеме. Он служил там 10 лет прежде чем уйти в недоплачиваемый отпуск и поехать воевать за Украину, чтобы внести свой вклад в защиту страны от российского вторжения.

Полк прикладывает нужные усилия, чтобы репатриировать тело погибшего воина, но это сложный процесс из-за войны.

"Любая потеря одного из наших воинов глубоко ощущается в Силах обороны Новой Зеландии. Мы концентрируем наши усилия на поддержке близких капрала Абелена и нашего персонала, когда они скорблют", — заявила и.о. начальника армии Роуз Кинг.

Родители погибшего заявили, что гордятся своим сыном, они понимают, почему он решился на такой шаг и поехал в Украину.

"Я очень горжусь своими детьми и особенно Домиником за то, что он встал и сделал то, что считал правильным. Он оставляет дыру во всех наших сердцах", — заявил отец капрала Брайс Абелен.

В Минобороны отметили, что не знали о планах бойца воевать в Украине. При отпуске за свой счет военный обязан указывать свои планы, но не обязан регулярно регистрироваться. Поэтому они все еще расследуют обстоятельства того, как военный поехал в Украину.

Подчеркивается, что в Новой Зеландии нет ни одного бойца, который бы указывал в своих планах поездку в Украину. Поэтому неизвестно, сколько военных может воевать в рядах ВСУ.

Интернациональный легион — это формирование в Вооруженных сил, которое создано для участия в войне иностранцев. Добровольцы становятся полноценными комбатантами и получают зарплату. Они не являются наемниками.

Напомним, в Минобороны Британии заявили, что потери РФ в Украине превысили потери в Афганистане в более чем 5 раз.

Ранее Минобороны Украины предложило РФ капитулировать пока есть время.