Шантажу піддаватися не можна: ядерний удар призведе до прямої участі НАТО у війні, — генсек

За словами Єнса Столтенберга, ядерний шантаж Росії має лише одну мету — змусити Захід відмовитися від підтримки України. Проте перемоги Кремля не можна допустити.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DW прокоментував слова заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що Альянс не стане безпосередньо вступати у війну в Україні, навіть якщо Москва застосує ядерну зброю.

"Він не правий. Тому що ми чітко заявили — будуть серйозні наслідки. Але ми не вдавалися в подробиці, які саме це будуть наслідки. І, звичайно, у нас є багато способів реагування", — сказав Столтенберг, зазначивши, що Кремлю за останні тижні вже кілька разів нагадали, чим загрожує такий крок.

За його словами, НАТО не має наміру розповідати про те, якою саме буде відповідь, щоб не давати противнику перевагу. Однак генсек зазначив, що зараз у східній Європі концентрується все більше сил Альянсу, щоб запобігти потенційному конфлікту Росії з членами НАТО.

Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування росіянами ядерної зброї залишається низьким, поки не спостерігається жодних змін у їхній ядерній готовності. Він запевнив, що Альянс дуже уважно стежить за Росією, особливо зараз, коли російська армія має намір провести щорічні ядерні навчання.

"Ми нагадуємо Росії про те, що ядерну війну неможливо виграти, тому ніколи не варто розпочинати", — сказав генсек НАТО.

Водночас Альянс готовий до будь-яких сценаріїв і розуміє, що загрози Росії мають лише одну мету — змусити Захід припинити допомагати Україні. Проте Столтенберг упевнений, що допустити перемоги Кремля не можна, оскільки це подасть сигнал авторитарним правителям усього світу, які переконаються, що можна розв'язувати війни та порушувати міжнародне право задля досягнення своїх цілей.

"Я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вище, ніж продовжувати підтримувати Україну", — наголосив він.

Нагадаємо, в українській військовій розвідці вважають, що загроза ядерного удару цілком реальна, проте зараз вона не гостріша, ніж, наприклад, два роки тому.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес відвідав США, щоб обговорити питання, пов'язані із ситуацією в Україні та можливою ядерною атакою.