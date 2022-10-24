Шантажу поддаваться нельзя: ядерный удар приведет к прямому участию НАТО в войне, — генсек

По словам Йенса Столтенберга, ядерный шантаж России преследует лишь одну цель — заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Однако победу Кремля нельзя допустить.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Альянс не станет напрямую вступать в войну в Украине, даже если Москва применит ядерное оружие.

"Он не прав. Потому что мы четко заявили — будут серьезные последствия. Но мы не вдавались в подробности, какие именно это будут последствия. И, конечно, у нас есть много способов реагирования", — сказал Столтенберг, отметив, что Кремлю за последние недели уже несколько раз напомнили о том, чем грозит такой шаг.

По его словам, НАТО не намерено рассказывать о том, каким именно будет ответ, чтобы не давать противнику преимущество. Однако генсек отметил, что сейчас в восточной Европе концентрируется все больше сил Альянса, чтобы предотвратить потенциальный конфликт России с членами НАТО.

Йенс Столтенберг считает, что риск применения россиянами ядерного оружия остается низким, пока не наблюдается никаких изменений в их ядерной готовности. Он заверил, что Альянс очень внимательно следит за Россией, особенно сейчас, когда российская армия намерена провести ежегодные ядерные учения.

"Мы напоминаем России о том, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому никогда не стоит начинать", — сказал генсек НАТО.

При этом Альянс готов к любым сценариям и понимает, что угрозы России преследуют лишь одну цель — заставить Запад прекратить помогать Украине. Однако Столтенберг уверен, что допустить победы Кремля нельзя, так как это подаст сигнал авторитарным правителям всего мира, которые убедятся, что можно развязывать войны и нарушать международное право ради достижения своих целей.

"Я думаю, что риск позволить президенту Путину победить намного выше, чем продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул он.

Напомним, в украинской военной разведке считают, что угроза ядерного удара вполне реальна, однако сейчас она не более острая, чем, например, два года назад.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил США, чтобы обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Украине и возможной ядерной атакой.