Две трети украинцев не верят, что Путин применит ядерное оружие, — опрос

Число опрошенных, которые считают возможным ядерный удар со стороны РФ по Украине, значительно снизилось за последние пять месяцев.

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Большинство украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Уверенность в том, что РФ не нанесет ядерного удара по сравнению с концом апреля возросла. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг, проведенного 8-9 октября среди 1 тысячи украинцев.

Однозначно не верят в возможность применения государством-агрессором ядерного оружия против Украины 18% респондентов, скорее не верят — 47%. Всего не считают такой вариант возможным 65% опрошенных, в то время как в апреле таких было 52%. Скорее или однозначно уверены в возможности ядерного удара со стороны РФ 24% и 2% украинцев соответственно — всего 26%, в то время как в апреле к таким вариантам склонялся 41% респондентов.

В то, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, больше всего верят в Центре страны (31%), а не верят — на Востоке и Юге (по 69%).

Еще больше украинцы не верят в возможность ядерного удара РФ по странам НАТО — соответствующим образом всего ответили 84% опрошенных, 11% считают или уверены, что такой вариант развития событий возможен.

Данные об опросе. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 8-9 октября 2022.

Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск применения россиянами ядерного оружия остается низким, пока не наблюдается никаких изменений в их ядерной готовности.

Ранее мы писали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил США, чтобы обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Украине и возможной ядерной атакой.