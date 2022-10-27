Россия "посылает намеки": Путин высказался о ядерном ударе по Украине (видео)

По словам президента РФ, Запад использует любые методы, чтобы прервать сотрудничество других стран с Москвой. Один из таких тезисов — опасность применения ядерного оружия в войне с Украиной.

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Российские власти не видят смысла в использовании ядерного оружия в Украине. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Путин считает, что тезис о применении Россией ядерного оружия используют на Западе, чтобы с Москвой перестали сотрудничать другие страны.

"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз очень примитивная. Диктат западных стран надавить на нейтральные или дружественные России страны заканчиваются ничем. Они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей в том, что нужно всем вместе противостоять России", — заявил он.

[ + – ] Путин сказал, что Россия никогда ничего не говорила о применении ядерного оружия

Россия никогда ничего не говорила о применении ядерного оружия, продолжил он.

"Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", — заключил Путин.

Создание "грязной бомбы" в Украине

Россия, по его словам, не просто так озвучила данные о якобы создании "грязной бомбы" в Украине. Имеющиеся в Украине технологии, по его словам, "позволяют это сделать".

"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного", — заявил президент.

Путин признал, что лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу обзвонить зарубежных коллег и рассказать о "грязной бомбе".

"Мы не можем проходить мимо таких вещей", — продолжил он и посоветовал прочитать российскую военную доктрину, где описаны случаи применения ядерного оружия.

"Там написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа", — отметил глава страны-агрессора.

Командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский считает угрозы Путина применить ядерное оружие в Украине реальными. По словам военного, Запад должен побеспокоиться и принять меры.

По мнению главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, всегда есть угроза ядерного удара, ведь рядом с Украиной есть "больной сосед".

Результаты соцопроса группы "Рейтинг" показали, большинство украинцев не верят в ядерный удар России по Украине.