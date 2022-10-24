Путін здатний застосувати ядерну зброю в Україні, – командувач Сухопутних військ ЗСУ

Генерал-полковник Олександр Сирський вірить в існування ядерної загрози від Росії. Заходу, на його думку, варто поставитися до цього серйозно та вживати заходів.

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Погроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні є реальною, Заходу варто турбуватися. Про це сказав командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

"Ми маємо турбуватися. Я вірю, що така загроза дійсно існує, треба її враховувати", — прокоментував військовий.

Актуальність побоювань Сирського підкреслюється на нещодавніх звинуваченнях міністра оборони Росії Сергія Шойгу про нібито застосування Україною "брудної бомби".

[ + – ] Сирський упевнений у перемозі Збройних сил України над армією Росії

ЗСУ перемагають агресора

Сирський упевнений у перемозі Збройних сил України над загарбниками.

"Звичайно, ми перемагаємо. Насамперед, ми виграємо психологічну битву. У нас є успіхи на полі бою, але війна складна. Війн такого масштабу в Європі чи десь у світі не було після Другої світової. Ми розуміємо, що це — війна за виживання нашого народу та держави, в нас немає інших варіантів, окрім перемоги", — зазначив генерал-полковник.

[ + – ] Олександр Сирський не вірив у повномасштабне вторгнення Москви

Сирський у спілкуванні із журналістами зізнався, що не вірив у повномасштабне вторгнення Москви. Коли російські війська були на кордоні, він думав, що атака обмежиться східним напрямком.

"Чесно кажучи, я не очікував такого масштабу та рівня вторгнення від ворога", — сказав він ABC News.

За словами командувача, ЗСУ намагаються уникати лобових зіткнень із ворогом, щоб не потрапити під масовані артудари армії Росії. ЗСУ знижують вогневу міць РФ, завдаючи ударів по вузлах постачання та проводячи мобільні атаки.

"Ми досягаємо мети, уражаючи вогневу міць противника, його артилерію. Робимо акцент на рейдах і маневрах, атакуючи з флангів і з тилу. Створюються умови, щоб змусити противника нервувати, нести втрати і залишати позиції", — підсумував він.

Нагадаємо, що за результатами соцопитування групи "Рейтинг", більшість українців не вірять у застосування РФ ядерної зброї проти України.

Міністерство оборони РФ вже звітувало про приведення в готовність сил і засобів для виконання завдань в умовах радіоактивного зараження. Російські військові нарахували в українських АЕС до 1,5 тисячі тонн збагаченого до 1,5% оксиду урану.

Глава НАТО Єнс Столтенберг вважає найнижчою ймовірність застосування ЗС РФ ядерної зброї в Україні, Альянс не бачить змін у ядерній готовності Москви.