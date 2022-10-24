"Накриє Польщу": Міноборони РФ показало, де в Україні "виготовляють брудну бомбу"

Російські військові вважають, що запасів радіоактивних речовин на Чорнобильській, Південноукраїнській, Хмельницькій і Рівненській АЕС вистачить для створення зброї масового ураження. Київ закликав фахівців МАГАТЕ спростувати ці аргументи.

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Міністерство оборони Росії привело до готовності сили та засоби до виконання завдань у разі радіоактивного зараження. Про це сказав на брифінгу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кириллов.

Російський військовий пов'язав цю підготовку з провокацією з використанням "брудної бомби" в Україні. На його думку, Україна має звинуватити РФ у застосуванні зброї масового ураження. Після цього у світі запуститься потужна антиросійська кампанія для підриву довіри до Москви.

Кирилов стверджує, що дві українські організації "мають конкретні доручення щодо створення брудної бомби" та роботи вже "на завершальній стадії".

Підрив "брудної бомби" спричинить зараження кількох тисяч квадратних метрів території, а ізотопи рознесуться в атмосфері на відстань до 1 500 кілометрів і можуть накрити Польщу, заявив він.

"Замаскувати підрив "брудної бомби" можуть під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу", — припустив начальник військ.

Зберігають на АЕС — Міноборони РФ про ресурси для "брудної бомби"

На думку Кириллова, в Україні нібито є мотив для застосування "брудної бомби", науковий, технічний і виробничий потенціал для її створення.

Запаси радіоактивних речовин на Чорнобильській і на трьох атомних електростанціях у дії — Південноукраїнській, Хмельницькій і Рівненській із 9 басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива можуть використовуватися для цієї мети, вважає військовий.

"На виведеній з експлуатації Чорнобильської АЕС зі сховищами радіоактивних відходів зберігаються відпрацьовані тепловидільні збірки, які містять уран-238, в кількості понад 22 тис. штук, а також продукти, пов'язані з експлуатацією урану-235 і плутонію-239, які є основою ядерного заряду", — заявив він.

За оцінкою Міноборони РФ, на вказаних АЕС зберігаються до 1,5 тисячі тонн збагаченого до 1,5% оксиду урану.

"На нещодавно створеному підприємстві з переробки радіоактивних відходів "Вектор", на Придніпровському хімічному заводі, у пунктах поховання радіоактивних відходів "Буряківка", "Підлісний", "Россоха" може розміститися понад 50 тисяч кубометрів радіоактивних відходів, які можуть бути використані як компоненти для "брудної бомби", — упевнений генерал.

Наукову базу для "брудної бомби", як вважає російський військовий, підготував Харківський фізико-технічний інститут. У ньому досі функціонують експериментальні установки, зокрема термоядерні установки "Ураган".

В Інституті ядерних досліджень при Національній академії наук на реакторі ВВР-М проводять дослідження з використанням радіоактивних матеріалів високої активності, продовжив Кириллов.

Заяви Москви про "брудну бомбу" — реакція України

Українська влада заперечує звинувачення Росії у розробці "брудної бомби", які розпочав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Офіс президента (ОП) вважає заяви російської сторони "абсолютним і цілком передбачуваним маренням".

"Є лише брудні спроби виправдати очевидний геноцид РФ новим фейком", — сказав радник глави ОП.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорював із західними союзниками нову інформаційну кампанію Росії про "брудну бомбу". Він називає це актом ядерного шантажу.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) погодилися перевірити "місця розробки брудної бомби". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів про це діалог із головою агентства Рафаелем Гроссі.

Домисли про створення в Україні "брудної бомби" РФ хоче озвучити в ООН. За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, це не марна підозра, адже "подібні речі можуть плануватися".

Фокус уже розписував, чим може загрожувати підрив "брудної бомби" зі слабким ядерним боєприпасом. Радіоактивний пил від бомби може становити небезпеку для здоров'я людини.

Уряд Польщі побоюється ядерних загроз Росії і виступив з ініціативою перевірити 62 тисячі бомбосховищ по країні.