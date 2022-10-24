Розробка "брудної бомби": Резніков обговорив з союзниками звинувачення Росії

Москва неодноразово звинувачувала Київ у розробці різних типів забороненої зброї. За словами міністра оборони України, цього разу РФ перейшла до відкритого ядерного шантажу.

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Українська сторона обговорила із західними союзниками звинувачення Росії у нібито розробці "брудної бомби". Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони України поговорив з цього питання з міністрами оборони кількох країн, зокрема, Себастяном Лекорнем (Франція), Хулусі Акаром (Туреччина) та Беном Воллесом (Великобританія).

"Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони Росії. Я відповів на всі фейкові звинувачення. Це акт ядерного шантажу Росії", — заявив Резніков.

Україна, як зазначив міністр, відкрита для будь-якої моніторингової місії.

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Росія звинувачує Україну у створенні "брудної бомби": що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня звинуватив Україну в розробці "брудної бомби" та подальшому підриві снаряда для дискредитації Росії. В Офісі президента України назвали ці висловлювання "абсолютним і передбачуваним маренням".

Москва вже не раз звинувачувала Київ у поширенні нацистської ідеології, розробці ядерної та біологічної зброї, зокрема використання птахів для зараження людей різними захворюваннями.

В Інституті вивчення війни в США вважають, що заяви Шойгу про створення "брудної бомби" в Україні — це спроба уповільнити постачання ЗСУ військовою допомогою. За даними аналітиків, РФ йде на такі абсурдні звинувачення через військові невдачі на фронті.

Дипломати зі США, Франції та Великобританії заявили про недовіру інформації з Кремля про намір України виготовити та підірвати "брудну бомбу".

Британський таблоїд The Sun писав про показовий ядерний удар РФ по Україні, оскільки військове командування агресора загнали у кут. Випробування ядерної зброї можуть пройти у Чорному морі.