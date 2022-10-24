Разработка "грязной бомбы": Резников обсудил с союзниками обвинения России

Москва не раз обвиняла Киев в разработке разных типов запрещенного оружия. По словам министра обороны Украины, на этот раз РФ перешла к открытому ядерному шантажу.

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Украинская сторона обсудила с западными союзниками обвинения России в якобы разработке "грязной бомбы". Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины поговорил по данному вопросу с министрами обороны нескольких стран, в частности, Себастяном Лекорнем (Франция), Хулуси Акаром (Турция) и Беном Уоллесом (Великобритания).

"Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны России. Я ответил на все фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа России", — заявил Резников.

Украина, как отметил министр, открыта для любой мониторинговой миссии.

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Россия обвиняет Украину в создании "грязной бомбы": что известно

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября обвинил Украину в разработке "грязной бомбы" и дальнейшем подрыве снаряда для дискредитации России. В Офисе президента Украины назвали эти высказывания "абсолютным и предсказуемым бредом".

Москва уже не раз обвиняла Киев в распространении нацистской идеологии, разработке ядерного и биологического оружия, в том числе использования птиц для заражения людей различными заболеваниями.

В Институте изучения войны в США считают, что заявления Шойгу о разработке "грязной бомбы" в Украине — это попытка замедлить снабжение ВСУ военной помощью. По данным аналитиков, РФ идет на столь абсурдные обвинения из-за военных неудач на фронте.

Дипломаты из США, Франции и Великобритании заявили о недоверии информации из Кремля о намерении Украины изготовить и взорвать "грязную бомбу".

Британский таблоид The Sun писал о показательном ядерном ударе РФ по Украине, поскольку военное командование агрессора загнали в угол. Испытания ядерного оружия могут пройти в Черном море.