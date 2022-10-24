Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Разработка "грязной бомбы": Резников обсудил с союзниками обвинения России

Алексей Резников, министр обороны Украины, министр Алексей Резников
Фото: Facebook | По словам Алексея Резникова, Украина открыта для любой мониторинговой миссии

Москва не раз обвиняла Киев в разработке разных типов запрещенного оружия. По словам министра обороны Украины, на этот раз РФ перешла к открытому ядерному шантажу.

Related video

Украинская сторона обсудила с западными союзниками обвинения России в якобы разработке "грязной бомбы". Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины поговорил по данному вопросу с министрами обороны нескольких стран, в частности, Себастяном Лекорнем (Франция), Хулуси Акаром (Турция) и Беном Уоллесом (Великобритания).

"Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны России. Я ответил на все фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа России", — заявил Резников.

Украина, как отметил министр, открыта для любой мониторинговой миссии.

грязная бомба, использование грязной бомбы, разработка грязной бомбы, киев грязная бомба, украина грязная бомба Fullscreen
"Грязная бомба" содержит маломощный ядерный боеприпас

Россия обвиняет Украину в создании "грязной бомбы": что известно

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября обвинил Украину в разработке "грязной бомбы" и дальнейшем подрыве снаряда для дискредитации России. В Офисе президента Украины назвали эти высказывания "абсолютным и предсказуемым бредом".

Москва уже не раз обвиняла Киев в распространении нацистской идеологии, разработке ядерного и биологического оружия, в том числе использования птиц для заражения людей различными заболеваниями.

В Институте изучения войны в США считают, что заявления Шойгу о разработке "грязной бомбы" в Украине — это попытка замедлить снабжение ВСУ военной помощью. По данным аналитиков, РФ идет на столь абсурдные обвинения из-за военных неудач на фронте.

Дипломаты из США, Франции и Великобритании заявили о недоверии информации из Кремля о намерении Украины изготовить и взорвать "грязную бомбу".

Британский таблоид The Sun писал о показательном ядерном ударе РФ по Украине, поскольку военное командование агрессора загнали в угол. Испытания ядерного оружия могут пройти в Черном море.