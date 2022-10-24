Пошук "брудної бомби": Кулеба запросив до України експертів МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі погодився відвідати мирні об'єкти. На думку глави МЗС України, росіяни часто звинувачують інших у тому, що хочуть зробити самі.

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В Україну запросили експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб вони перевірили "місця розробки брудної бомби". Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава російського Міноборони Сергій Шойгу звинувачував Україну у розробці "брудної бомби". Міністр країни-агресора вважає, що її підрив Київ використовує для дискредитації РФ.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби"", — заявив глава МЗС.

Гроссі, за інформацією Кулеби, погодився на візит до України.

[ + – ] Рафаель Гроссі погодився відвідати Україну

"На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати", — зауважив він.

Російські звинувачення Кулеба проговорив із французькою колегою Катрін Колонна.

"Ми скоординували наступні кроки в нашій роботі з іншими країнами та в межах ООН та МАГАТЕ, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під хибним прапором", — заявив український міністр.

Крім цього, Кулеба говорив про "брудну бомбу" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обидва погодилися, що, розганяючи хвилю дезінформації, РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором.

"Обговорили практичні кроки щодо посилення ППО. Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", — повідомив глава МЗС України.

[ + – ] Кулеба говорив про "брудну бомбу" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Фото: Офіс президента

Україна чітко виконує умови Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не має жодних "брудних бомб" і не планує їх розробляти. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі зробити, резюмував міністр.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков також обговорював російську дезінформацію з колегами із Франції Туреччини та Великобританії. Така поведінка Москви, за його оцінкою, є актом ядерного шантажу.

Фокус раніше описував небезпеки "брудної бомби" — різновиду зброї масового ураження. Бомба містить слабкий ядерний боєприпас. Після вибуху радіоактивні речовини у вигляді порошку або гранул можуть поширитись на велику відстань.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, РФ не використовуватиме ядерну зброю навіть після втрати Херсона.

Уряд Польщі після слів президента РФ Володимира Путіна про застосування ядерної зброї заявив про початок інвентаризації 62 тисяч бомбосховищ у країні.