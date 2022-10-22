"Почуття війни, що насувається": країни-сусіди України готуються до ядерного удару з боку Росії

У багатьох країнах Східної та Центральної Європи готують притулки на випадок, якщо Росія таки зважиться на ядерний удар по Україні чи теракт на ядерному об'єкті.

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Прессекретар заводу ArcelorMittal Warszawa у Польщі Єва Карпінська сказала, що ніколи не думала серйозно про те, що старі підвальні приміщення 1950-х років доведеться використовувати як притулок. Однак обстріл Запорізької атомної електростанції в Україні з боку РФ її лякає, про що пише Associated Press.

Видання пише, що польський уряд після слів президента Росії Володимира Путіна про застосування ядерної зброї розпорядився провести інвентаризацію 62 000 бомбосховищ у країні.

Журналісти повідомляють, що війна в Україні викликала побоювання у всій Європі. Воно особливо відчувається в таких країнах, як Польща та Румунія, які межують з Україною і будуть дуже вразливими у разі радіаційної катастрофи. Місцева влада Варшави заявила, що міське метро та інші підземні притулки можуть вмістити 1,8 мільйона жителів.

На тлі бойових дій навколо Запорізької АЕС в Україні Польща також розробила план роздачі таблеток йодистого калію місцевим пожежним депо, які в разі потреби будуть роздавати їх населенню. В інших країнах Європи також спостерігається ажіотаж із йодидом калію, який захищає щитоподібну залозу у разі радіаційного опромінення.

Видання зазначається, що багато країн перетворили старі притулки часів Холодної війни на музеї.

У матеріалі сказано, що за 60 кілометрів від Сараєва, Боснія, знаходиться одна з найвідоміших бомбосховищ у Європі. Воно було збудовано для захисту політичних лідерів. Як розповіла представник держустанови, яку зараз керує притулком, Сельма Хаджихусейнович, ситуація у світі дуже напружена.

"Обтяжена, з дуже сильним почуттям війни, що насувається", — сказала вона.

За її словами, бункер можна буде використати у новій війні.

Щодо Румунії, то уряд включив до списку потенційних притулків соляну шахту Саліна Турда, яка перетворилася на музей. Там вважають ядерний удар Росії малоймовірним, оскільки він "не принесе великої військової переваги росіянам".

Раніше Фокус повідомляв, що міністри оборони США та РФ поговорили вперше за кілька місяців. Журналісти пишуть, що глави оборонних відомств двох країн обговорювали ситуацію у Східній Європі та Україні зокрема. Попередні дзвінки до Москви з боку США ігнорували.

Ще нагадаємо, що з'явилися супутникові знімки оборонної "Лінії Вагнера" на Донбасі. Журналісти пишуть, що копання траншеї велося у два етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня, а друга ділянка траншеї була вирита десь між 30 вересня та 5 жовтня.