Достабілізація від Заходу й витрати війни з Україною: Путін виступив із промовою на Валдаї (відео)

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Президент РФ Володимир Путін одночасно і переклав відповідальність за війну в Україні на країни Західної Європи та США, і водночас стверджував, що за її допомогою встановиться новий світоустрій. Крім того, він майже вперше публічно визнав, що війна в Україні завдала РФ втрат.

Про це російський лідер сказав, виступаючи на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у четвер, 27 жовтня. Фокус зібрав найзначніше для своїх читачів із виступу президента Росії.

"Захід розпалює війну в Україні"

"Захід завжди грає на загострення: розпалювання війни в Україні, загострення ситуації навколо Тайваню, посилення енергетичної кризи та руйнування газопроводів", — сказав Путін.

Крім того, Путін розкритикував ініціативу західних країн щодо врегулювання дестабілізації у світі, яку спровокувала повномасштабна агресія РФ щодо України. За словами російського президента, "пропонований Заходом порядок, заснований на правилах, покликаний дати йому можливість жити взагалі без правил".

Також президент РФ заявив, що "колективний Захід", до якого він відносить країни західної Європи та США, нібито насаджують споживчі стереотипи, щоби розширити ринки збуту своєї продукції.

Путін про наступне десятиліття

Російський президент вважає, що незабаром з'являться "нові центри світоустрою" (які конкретно? Путін не уточнив), з якими країнам Європи та США доведеться говорити про майбутнє.

"Перед людством зараз два шляхи — або далі накопичувати тягар проблем? або все ж таки разом знайти рішення", — сказав Путін.

Він також нарікав, що розвал Радянського Союзу був свого часу історичною помилкою. На думку Путіна, здобуття союзними республіками незалежності "зруйнувало баланс геополітичних сил".

Також Путін натякнув, що поточне десятиліття стане найважливішим для планети після закінчення Другої світової війни.

Достоєвський і золотовалютні резерви: через що РФ "образилася" на Захід

Під час свого виступу в Міжнародному дискусійному клубі "Валдай" Путін знову пригрозив державам, які не погоджуються з агресивною міжнародною політикою РФ.

Він вважає, що Росію не вийшло та не вдасться ніколи знищити й "змахнути" з геополітичної карти. Крім того, російський президент у різкій формі заявив про те, що ніхто не має права диктувати його народу, яке суспільство та на яких засадах він має будувати.

Говорячи про місце РФ на світовій політичній карті, Путін знову почав звинувачувати європейські держави та США. Причина — нібито спроби "заборонити" й "скасувати" російську культуру. Особливо — твори російського письменника Федора Достоєвського. Російський президент навіть назвав цього літератора, який здебільшого описує у своїх творах девіації та пороки, "світовим генієм".

"Історія розставить все на місця та скасує не найбільших геніїв світової культури, а тих, хто розпоряджається ними на свій розсуд", — знову вдався до погроз президент РФ.

Також Путін звинуватив "колективний Захід" нібито в тому, що він викрав у РФ золотовалютні резерви.

"Цап-царап — і Захід привласнив наші золотовалютні резерви", — заявив російський лідер.

Російсько-українська війна: Путін зізнався у "витратах"

Путін назвав те, що відбувається в Україні йінші події частиною "тектонічних змін" у світопорядку.

Проте чи не вперше перед широкою аудиторією заговорив про втрати Росії у війні з Україною.

"У нас є витрати, і, перш за все, це стосується СВО (мається на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну, — ред.), є економічні втрати", — сказав Путін.

Раніше Фокус писав про те, що Володимир Путін хоче обрушити глобальну економіку, застосувавши ядерну зброю в Україні. На думку Ребеки Коффлер, колишньої співробітниці американських розвідслужб, оголошуючи воєнний стан на окупованих територіях, Путін готує ядерний удар.

Крім того, Путін вважає, що знайшов метод тиску на країни G20. Російський президент тиснутиме на країни-члени Великої двадцятки зерновою угодою.