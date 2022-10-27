Дестабилизирующий Запад и издержки войны с Украиной: Путин выступил с речью на Валдае (видео)

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Президент РФ Владимир Путин одновременно и переложил ответственность за войну в Украине на страны Западной Європы и США, и в то же время утверждал, что с ее помощью установиться новый миропорядок. Кроме того, он чуть ли не впервые публично признал, что война в Украине принесла РФ потери.

Обо всем этом российский лидер сказал, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 27 октября. Фокус собрал самое значащее для своих читателей из выступления президента России.

"Запад разжигает войну в Украине"

"Запад всегда играет на обострение: разжигание войны на Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, усиление энергетического кризиса и разрушение газопроводов", — сказал Путин.

Кроме того, Путин раскритиковал инициативу западных стран по урегулированию дестабилизации в мире, которую спровоцировала полномасштабная агрессия РФ по отношению к Украине. По словам российского президента, "предлагаемый Западом порядок, основанный на правилах, призван дать ему возможность жить вообще без правил".

Также президент РФ заявил, что "коллективный Запад", к которому он относит страны западной Европы и США, якобы насаждают потребительские стереотипы, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции.

Путин о следующем десятилетии

Российский президент считает, что в скором времени появятся "новые центры мироустройства" (какие конкретно — Путин не уточнил), с которыми странам Европы и США придется говорить о будущем.

"Перед человечеством сейчас два пути — или дальше накапливать груз проблем или все же вместе найти решение", — сказал Путин.

Он также посетовал, что развал Советского Союза был в свое время исторической ошибкой. По мнению Путина, обретение союзными республиками независимости "разрушило баланс геополитических сил".

Также Путин намекнул, что текущее десятилетие станет самым важным для планеты с времен окончания Второй мировой войны.

Достоевский и золотовалютные резервы: из-за чего РФ "обиделась" на Запад

Во время своего выступления в Международном дискуссионном клубе "Валдай" Путин снова пригрозил государствам, которые не согласны с агрессивной международной политикой РФ.

Он считает, что Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и "смахнуть" с геополитической карты. Кроме того, российский президент в резкой форме заявил о том, что никто не имеет права диктовать его народу, какое общество и на каких основах он должен строить.

Говоря о месте РФ на мировой политической карте, Путин снова начал обвинять европейские государства и США. Причина — якобы попытки "запретить"и "отменить" российскую культуру. В особенности — произведения российского писателя Федора Достоевского. Российский президент даже назвал этого литератора, в основном описывающего в своих произведениях девиации и пороки, "мировым гением".

"История расставит все на места и отменит не величайших гениев мировой культуры, а тех, кто распоряжается ими по своему усмотрению", — снова прибегнул к угрозам президент РФ.

Также Путин обвинил "коллективный Запад" якобы в том, что он похитил у РФ золотовалютные резервы.

"Цап-царап — и Запад прикарманил наши золотовалютные резервы", — заявил российский лидер.

Российско-украинская война: Путин признался в "издержках"

Путин назвал происходящее на Украине и другие события частью "тектонических изменений" в миропорядке.

Однако он чуть ли не впервые перед широкой аудиторией заговорил о потерях России в войне с Украиной.

"У нас есть издержки и, прежде всего, это касается СВО (имеется в виду полномасштабное вторжение России в Украину, — ред.), есть экономические потери", — сказал Путин.

Ранее Фокус писал о том, что Владимир Путин хочет обрушить глобальную экономику, применив ядерное оружие в Украине. По мнению Ребекки Коффлер, бывшей сотрудницы американских разведслужб, объявляя военное положение на оккупированных территориях, Путин готовит ядерный удар.

Кроме того, Путин думает, что нашел метод давления на страны G20. Российский президент будет давить на стран-членов Большой двадцатки зерновой сделкой.