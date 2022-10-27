"По Фрейду": Подоляк отреагировал на речь Путина на Валдае

Советник главы Офиса президента Украины написал, что во всей речи российского президента была лишь одна фраза, соответсвующая истине.

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Офис президента Украины отреагировал на речь российского президента Владимира Путина во время выступления на Валдае, в которой он упомянул и Украину. Соответсвующее сообщение советник главы ОП Михаил Подоляк опубликовал в Твиттере.

По его словам, любая речь российского президента укладывается в фразу "по Фрейду".

"Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид — обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран?" — задал риторический вопрос Подоляк.

Советник главы ОПУ также добавил, что в выступлении российского президента, все же, был один истинный посыл. И он касается фразы "Кто посеял ветер — пожнет бурю", которую Путин употребил в своей речи.

"Буря наступает". — резюмировал Подоляк.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 27 октября. Он одновременно и переложил ответственность за войну в Украине на страны Западной Європы и США, и в то же время утверждал, что с ее помощью установиться новый миропорядок.

Также Путин высказался о ядерном ударе по Украине. По словам президента РФ, Запад использует любые методы, чтобы прервать сотрудничество других стран с Москвой. Один из таких тезисов — опасность применения ядерного оружия в войне с Украиной.