"За Фрейдом": Подоляк відреагував на промову Путіна на "Валдаї"
Радник глави Офісу президента України написав, що в усій промові російського президента була лише одна фраза, яка відповідає істині.
Офіс президента України відреагував на промову російського президента Володимира Путіна під час виступу на "Валдаї", де він згадав і Україну. Відповідне повідомлення радник голови ОП Михайло Подоляк опублікував у твіттері.
За його словами, будь-яка промова російського президента укладається у фразу "за Фрейдом".
"Людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид — звинувачує когось… у порушенні міжнародного права та суверенітету інших країн?" — поставив риторичне запитання Подоляк.
Радник голови ОПУ також додав, що у виступі російського президента все ж таки був один справжній меседж. І він стосується фрази "Хто посіяв вітер — пожне бурю", яку Путін ужив у своїй промові.
"Буря настає", — резюмував Подоляк.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у четвер, 27 жовтня. Він одночасно і переклав відповідальність за війну в Україні на країни Західної Європи та США, і водночас стверджував, що за її допомогою встановиться новий світоустрій.
Також Путін висловився про ядерний удар по Україні. За словами президента РФ, Захід використовує будь-які методи, щоб перервати співпрацю інших країн із Москвою. Одна з таких тез — небезпека застосування ядерної зброї у війні з Україною.